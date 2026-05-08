1084580.1.260.149.20260508103916 La "experiencia catártica" del videojuego vuelve al cine con 'Mortal Kombat 2': "Somos machacabotones" - WARNER BROS.

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Este viernes 8 de mayo aterriza en los cines Mortal Kombat 2, secuela de la cinta de 2021 dirigida por Simon McQuoid basada en la mítica franquicia de videojuegos homónima. Reflexionando sobre la popularidad del material original, parte de la cual se debe sin duda a su alto nivel de violencia y gore (sin precedentes cuando se lanzó la primera versión, en 1992), el reparto de la cinta ha valorado dónde se esconde el secreto de su éxito.

"Creo que hay una especie de experiencia catártica que la gente siente cuando juega, ¿no? Como si pudieran descargar su ira, su frustración, quizá su dolor... lo que sea que estén procesando, pueden volcarlo en ese avatar de la pantalla", valora Mehcad Brooks en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

El actor, que en la cinta encarna a Jax, a quien ya diera vida en la primera entrega, considera que hay "algo interesante el hecho de que sea una prolongación de cómo uno podría luchar contra sí mismo, dependiendo del personaje que elijas para luchar y de tu forma de luchar".

"Lewis [Tan] y yo somos machacabotones. Así que, bueno, supongo que así es más o menos como nos pelearíamos", bromea el intérprete, antes de aclarar que, mejor, habla solo por él y no por su compañero.

Por otro lado, en cuanto al nivel de compromiso de los amantes de la saga, Brooks señala que "los fans son un apoyo increíble". "Pudimos comprobar lo entusiastas y emocionados que estaban en la proyección de Los Ángeles", recuerda, comparando el evento con "un concierto".

UN VIDEOJUEGO "ICÓNICO" CON PERSONAJES TAN MÍTICOS COMO JOHNNY CAGE

En el caso de Tan, "como apasionado de las artes marciales y alguien que las ha practicado desde que era joven", Mortal Kombat es "simplemente icónico en todos los sentidos". "Han cogido todas esas cosas que nos encantan, como por ejemplo, el personaje de Johnny Cage, que está basado en Jean-Claude Van Damme, y todos esos iconos diferentes, y los han metido en un solo universo y luego han hecho que ese universo sea increíble con el vestuario, con los decorados, con los diálogos...", explica.

"Es decir, todo es citable y memorable en todos los sentidos, y hay algo para todos los gustos. Así que creo que es difícil que esta saga no te guste", sostiene el actor que en el filme interpreta a Cole Young, descendiente de Scorpion.

Aparte de Tan y Brooks, gran parte del elenco de la primera entrega de Mortal Kombat regresa para retomar sus personajes en la secuela, que también cuenta con rostros nuevos. Entre los nuevos fichajes destacan el de Karl Urban como el ya mencionado Johnny Cage, el culturista Martyn Ford como el malvado Shao Kahn o Adeline Rudoplh y Tati Grabrielle como Kitana y Jade, respectivamente.

LOS PERSONAJES FEMENINOS FUERTES, UN RECORDATORIO PARA TODOS LOS HOMBRES: "TENED CUIDADO"

Aunque Mortal Kombat ya había presentado a un importante personaje femenino de la franquicia, Sonya Blade (Jessica McNamee), la nueva película amplía el número de luchadoras y las actrices han revelado lo que supone su inclusión en un mundo que tradicionalmente ha sido eminentemente masculino, si bien cada vez menos. "Aporta realismo a cómo es realmente el mundo: hay mujeres duras que hacen cosas increíbles", reivindica Gabrielle.

"No es que destaquen necesariamente, sino que se integran", añade Rudolph, que remarca que esos personajes femeninos "son iguales que el resto de guerreros". "Sí, es como si fuera un mejor reflejo de lo que vemos en realidad. Y creo que es un reflejo empoderador", completa su compañera de reparto. "Es un recordatorio para todos los hombres ahí fuera: tened cuidado", sentencia Gabrielle entre risas.