Scorpion descuartiza a un rival con su fatality en el brutal adelanto de Mortal Kombat 2

Scorpion ejecuta un bestial fatality en el nuevo adelanto de Mortal Kombat 2 - WARNER BROS.

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

Mortal Kombat 2 llegará a los cines el 8 de mayo. Para ir abriendo boca hasta su estreno, Warner Bros. ha lanzado un adelanto de la sangrienta cinta dirigida por Simon McQuoid, en el que el formidable luchador Scorpion (Hiroyuki Sanada) ejecuta un bestial fatality.

"Ven aquí", dice Scorpion al inicio del teaser mientras lanza su letal arpón kunai a un adversario, cuyo aspecto parece ser el de Noob Saibot (Joe Taslim), para arrastrarlo hasta él y cortarle brutalmente por la mitad, realizándole así su salvaje fatality. Seguidamente, entran en escena Johnny Cage (Karl Urban) en un aparcamiento, junto con Lord Raiden (Tadanobu Asano), el Dios del Trueno y defensor de la humanidad en el torneo de Mortal Kombat.

Instantes después, unas trepidantes imágenes muestran al malvado emperador Shao Khan (Martyn Ford), a Kitana (Adeline Rudolph) y a Cage, ambos haciendo gala de sus inigualables dotes de lucha. Asimismo, este breve, pero emocionante teaser sirve como preámbulo del nuevo tráiler que llegará dentro de pocos días, concretamente el 25 de febrero.

LET’S HEAR IT! Share your best “GET OVER HERE” or “FINISH HIM” and use #MortalKombatKall. You may just introduce the new Mortal Kombat II trailer on 2/25 at #IGNFanFest. pic.twitter.com/JfzhlzBmVr — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 11, 2026

Dicho esto, conviene recordar, de una parte, que Bi-Han, alias Sub-Zero, fue resucitado como el ninja oscuro, esto es, Noob Saibot, por Quan Chi en el Netherrealm, tras ser asesinado a manos de Scorpion en el primer juego de la saga. Además, hubo una clara pista de que Shang Tsung ya tenía planes similares para el personaje al final de la primera película.

"En esta ocasión, los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores", reza la sinopsis de Mortal Kombat 2.

El director Simon McQuoid vuelve para dirigir la secuela de su explosiva aventura cinematográfica de 2021, basada en el guion de Jeremy Slater y en el videojuego creado por Ed Boon y John Tobias. La cinta también cuenta en su reparto con Ludi Lin como Liu Kang, Mehcad Brooks como Jax, Tati Gabrielle como Jade, Lewis Tan como Cole Young, Damon Herriman como Quan Chi y Chin Han como Shang Tsung.