¿Tiene Mortal Kombat 2 Escena Post-Créditos? - WARNER BROS.

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Mortal Kombat, la sangrienta y legendaria franquicia de videojuegos de lucha, vuelve a la gran pantalla. Lo hace con Mortal Kombat 2, la secuela de la película dirigida en 2021 también por Simon McQuoid, que, además de toda la brutalidad y la violencia inherentes a la saga, cuenta con la incorporación estrella de Karl Urban como Johnny Cage. Y al tratarse de una franquicia con tanta solera y diversas adaptaciones, no son pocos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Mortal Kombat II escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Pero en el caso de la película dirigida por Simon McQuoid la respuesta es negativa. No, Mortal Kombat II no incluye ninguna escena tras los créditos finales ni durante los mismos. En consonancia con la primera película, que tampoco contó con una secuencia extra, una vez que aparecen los créditos, se acabó.

La ausencia de escena post-créditos no quiere decir que, con su desenlace, la película no deje sentadas unas buenas bases para posibles secuelas, pero todo dentro del metraje principal de la película.

"En esta ocasión, los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores", adelanta la sinopsis oficial de Mortal Kombat 2.

Karl Urban protagoniza la película en el papel de Johnny Cage, acompañado por Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, con Chin Han, Tadanobu Asano como Lord Raiden, Joe Taslim como Bi-Han, y Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi y Scorpion.