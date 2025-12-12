Cillian Murphy aclara su futuro como Tommy Shelby tras Peaky Blinders: El hombre inmortal que lanza un nueva imagen

Archivo - Imagen de la última temporada de Peaky Blinders - NETFLIX - Archivo

El 20 de marzo de 2026 llegará a Netflix Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película que concluirá la historia de Thomas Shelby tras las seis temporadas de la serie. A la espera del estreno del largometraje, que también tendrá un estreno limitado en cines a partir del 6 de marzo, Cillian Murphy ha hablado del final de este capítulo de su carrera al tiempo que una nueva imagen oficial perfila el tono de la despedida.

"No creo que vaya a poder procesarlo ni pensar en ello hasta que salga la película, porque creo que una película no está terminada hasta que la gente la ve", reflexiona Murphy en una entrevista con Empire donde confirma que será su última vez interpretando al carismático y temible protagonista de Peaky Blinders. El actor irlandés también ha relatado cómo fue rodar su "anticlimático" último plano como Tommy en unas condiciones tan ingratas como emocionalmente intensas.

"Estábamos en la ladera de una colina, en algún lugar del Parque Nacional del Peak District, bajo una lluvia de narices, y se nos estaba yendo la luz", señala el ganador del Oscar por Oppenheimer, que admite que, aunque "era una escena realmente emotiva", la despedida "fue absoluta y completamente anticlimática porque luego todo el mundo se subió al coche y se fue".

Tras el lanzamiento del póster de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la revista Empire ha difundido en exclusiva un nuevo vistazo a la película en forma de imagen, en la que vuelve a verse a un magullado Tommy montado a caballo y avanzando entre la multitud.

"Birmingham, 1940. En pleno caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a regresar tras un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su ajuste de cuentas más destructivo hasta la fecha. Con el futuro de su familia y del país en juego, Tommy deberá afrontar sus propios demonios y decidir si se enfrenta a su legado o lo reduce todo a cenizas", reza la sinopsis oficial de la cinta.

Además de Murphy y del resto de rostros conocidos de la serie, el elenco de Peaky Blinders: El hombre inmortal incluye notables incorporaciones como Rebecca Ferguson (Dune, Misión Imposible: Fallout), Tim Roth (Reservoir Dogs, Los odiosos ocho), Sophie Rundle (Gentleman Jack), Barry Keoghan (Saltburn, Almas en pena de Inisherin) y Stephen Graham (Adolescencia, Springsteen: Deliver Me From Nowhere).

Tras la película, el universo Peaky Blinders continuará con una serie secuela ambientada en 1953, 13 años después de los acontecimientos relatados en El hombre inmortal. El proyecto se centrará en una nueva generación de los Shelby y ha recibido luz verde para estrenar dos temporadas compuestas por 6 episodios de 60 minutos cada una.