Joker y Harley sellan su amor con un beso en el nuevo clip de Folie à Deux

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

El 4 de octubre llega a los cines Joker: Folie à Deux. Un nuevo clip del filme ha mostrado al Príncipe Payaso del Crimen (Joaquin Phoenix) y Harley Quinn (Lady Gaga) sellando su desquiciado amor con un tórrido beso.

Los anteriores avances de Joker 2 revelaron que Harleen Quinzel, A.K.A. Harley Quinn, sentía algo más que una profunda admiración por el psicótico criminal, convertido ahora en un símbolo para algunos exaltados en Gotham. Y es que el principal motor de la cinta de Todd Phillips es la salvaje atracción y el romance que surge entre ellos.

Ahora, este adelanto muestra una escena en la que el personaje de Gaga acude a prisión para ver a su amado Arthur Fleck antes de su juicio. Tras cruzar miradas, los dos se aproximan para juntar sus labios. "Estoy jodidamente orgullosa de ti. Deberías comprobar lo que pasa ahí fuera. Todos están enloquecidos contigo. Lo conseguiste. Puedes hacer lo que quieras. Eres el Joker", exclama exhultante de amor.

Watch Lady Gaga and Joaquin Phoenix in this new clip from JOKER: FOLIE À DEUX, in cinemas October 4. #JokerMovie pic.twitter.com/DIaZNLUPrd