MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Joker: Folie á Deux, la secuela de la cinta que le valió el Óscar a Joaquin Phoenix como mejor actor, llegará a las salas de cine el próximo 4 de octubre. Con Todd Phillips de nuevo como director, en este nuevo largometraje el antihéroe compartirá protagonismo con la imprevisible Harley Quinn, a la que da vida Lady Gaga. Ahora, el tráiler final de la película ha visto la luz, y ofrece una buena dosis de números musicales, explosivas escenas por las calles de Gotham y viejos rencores que dinamitarán el juicio a Arthur Fleck.

El adelanto, de casi dos minutos de duración, arranca con un vis a vis entre la lunática pareja, en el que el personaje de Gaga anima al Joker: "Deberías ver lo que hay ahí fuera, todos están volviéndose locos por ti". La agitada multitud vitorea a Quinn mientras sube las escaleras de los tribunales, en un tráiler que mezcla imágenes de la película con varias de las mejores críticas recibidas.

Ya en plena vista judicial, el personaje de Phoenix confronta a Gary, su menudo excompañero de profesión al que da vida Leigh Gill: "No eres diferente a cualquiera de esas personas que me subestimaron". "Arthur, no te hagas esto a ti mismo, no eres tú", replica indefenso en el juzgado. "¿No soy yo? Así que no piensas que este sea yo. O quizás, quizás, no sabes quién era realmente", sentencia el nuevo ídolo de Gotham.

"Todo va a salir bien, eres el Joker", le dice el desquiciado personaje de Gaga al Príncipe Payaso del Crimen en los instantes finales del tráiler. Las críticas que muestra el adelanto califican la película como "trastornada y emocionante", "una obra de arte surrealista" o "una cinta de antihéroes totalmente única".

Pero a pesar de la expectación generada, y de las críticas tanto positivas como negativas para el filme, Phillips ya anunció durante su paso por Venecia que no habría una tercera entrega de la franquicia. Dirigida y coescrita por el cineasta junto a Scott Silver, Joker: Folie à Deux también cuenta en su reparto con Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland, Leigh Gill y Catherine Keener, entre otros.

El filme, al igual que la secuela de The Batman, cuyo estreno está previsto para 2026, se estrenará como parte del sello DC Elseworlds, la marca dentro de la cual Warner lanzará todas las películas y series independientes que no están dentro del canon oficial del nuevo Universo DC de James Gunn, que arrancará en la gran pantalla el 11 de julio de 2024 con el estreno de Superman, protagonizada por David Corenswet.