Primeras y polarizadas reacciones a Joker 2: Folie à Deux en Venecia: ¿Una "enorme decepción" o "la película del año"?

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Del 28 de agosto al 7 de septiembre se está celebrando el Festival de Venecia. Una de las películas que se ha presentado en el certamen es Joker: Folie à Deux, secuela de la cinta de 2019 de Todd Phillips, y las primeras reacciones al filme protagonizado por Lady Gaga y Joaquin Phoenix han sido de lo más dispares.

"¡Qué actuación! ¡Qué historia! ¡Qué belleza! ¡Qué película! Lady Gaga y Joaquin Phoenix lo lograron. Todd Phillips demuestra una vez más que es el mejor de los mejores. Joker: Folie à Deux se lo merece todo ¿Qué más puedo decir? Joker 2 es fácilmente la película del año", señalan desde JoBlo. Esta opinión contrasta con la publicada por la crítica @detectivezinc en Letterboxd, donde ha calificado el filme como "una enorme decepción" y el guion como "un desastre".

"¿Joker: Folie à Deux como musical? En realidad, funciona. Joaquin Phoenix está genial cantando en la gran apuesta de Todd Phillips que da sus frutos, gracias a su elenco, entre los que se encuentra Lady Gaga, y a la sorprendente pero perfecta e irónica selección de canciones. ¿Quién lo imaginaría?", apuntó el periodista Ruben Nepales.

"Ok, diré esto sobre Joker: Folie à Deux sin spoilers. Le da continuidad a este universo cinematográfico de una manera que no esperas. Se trata del final. ¡Necesito la parte 3! Gaga está apoyando, no liderando. Pero su personaje es auténtico. Ya verás", reza la crítica de Lorenzo Ciorcalo.

El crítico Scott Menzel advierte: "Al igual que con la original, esperad que las reacciones a Joker: Folie à Deux sean de todo tipo. Seguro que generará mucha conversación".

El usuario @Filmdreams_FD ha explicado en Letterboxd que "el mensaje de la película es conmovedor y devastador", pero añade que la cinta "carece de emociones" y "parece simplemente una respuesta a aquellas personas que pensaron que la primera era un elogio de la violencia".

El usuario @D-Mo afirma que "el aspecto musical parece un truco y al final se vuelve aburrido", mientras que @starboy describe la producción como un "lío complicado que aspira a serlo todo y termina siendo nada".