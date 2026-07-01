Netflix clona con IA la voz de Gene Wilder para su nuevo reality, Wonka: The Golden Ticket

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix ha presentado un adelanto de Wonka: The Golden Ticket, un reality inspirado en la novela Charlie y la fábrica de chocolate, el clásico de Roald Dahl, que llegará a la plataforma el 23 de septiembre. El avance incluye la voz de Gene Wilder, recreada mediante inteligencia artificial en colaboración con la empresa ElevenLabs y con la autorización de los herederos del actor que dio vida a Willy Wonka en la película de 1971, y que será uno de los elementos clave del concurso.

"Más de cinco décadas después de que Gene diera vida a Willy Wonka, personas de todas las edades y procedencias de todo el mundo siguen encontrando alegría, risas e inspiración en su interpretación", afirmó Karen B. Wilder, viuda del actor, en nombre de sus herederos, tal y como recoge The Hollywood Reporter.

"Gene tenía una capacidad extraordinaria para llenar de humor, asombro y emoción la vida de la gente, y ese vínculo ha perdurado durante generaciones. Nos alegra que Wonka: The Golden Ticket celebre la calidez y la imaginación que aportó al personaje, acercando esa magia a una nueva generación sin dejar de rendir homenaje a los fans que la han atesorado durante décadas", añadió.

12 PARTICIPANTES Y UN GRAN PREMIO

En este reality, 12 participantes, cada uno con una pareja de su elección, entrarán en la fábrica de chocolate de Wonka para superar distintas pruebas y juegos diseñados para ponerlos a prueba física, mental y moralmente. Al final, solo un concursante conseguirá superar todos los desafíos y llevarse un premio que le cambiará la vida.

Wonka: The Golden Ticket constará de nueve episodios, cada uno con una duración de 50 minutos. Netflix estrenará los siete primeros en una única tanda el 23 de septiembre, mientras que los dos restantes llegarán a la plataforma un poco después, el 30 de dicho mes.

Además de recrear la voz de Gene Wilder mediante inteligencia artificial, el reality, producido por Eureka Productions, contará con la participación de Rusty Goffe, uno de los actores que dio vida a un Oompa Loompa en la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971). Chris Culvenor, Paul Franklin, Rikkie Proost, David Tibballs, Alison Holloway y Emer Harkin son los productores ejecutivos.