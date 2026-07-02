La última ocurrencia de Donald Trump: Se convierte doctor para "curar" a Robert De Niro, Julia Roberts o Edward Norton - TRUTH SOCIAL/DONALD TRUMP
MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -
No son pocas las personalidades de Hollywood que se muestran abiertamente contrarias a Donald Trump y sus políticas. Y, en su última ocurrencia, el presidente de Estados Unidos ha respondido a varios de ellos con un vídeo generado con Inteligencia Artificial que ha compartido en Truth Social. En él, Trump aparece como un doctor que da consejos para tratar lo que él mismo denomina como "síndrome de desquiciamiento de Trump" (o TDS, por sus siglas en inglés).
"¿Te han diagnosticado a ti o a alguien que conoces el síndrome de TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Dr. Trump y tengo un plan de tratamiento. Veamos qué opinan algunos de mis pacientes", comienza diciendo una imagen creada con IA del presidente.
Los supuestos pacientes incluyen a Rosie O'Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts. "Llevo más de una década sufriendo y, tras escuchar al Dr. Trump, empiezo a notar algunos resultados", expresa O' Donnel, mientras que Leguizamo asegura tristemente que no creía poder encontrar ayuda hasta que vio un "vídeo en la televisión" y Goldberg revela haberse creído "un caso perdido" hasta que empezó a seguir el tratamiento y notar la diferencia.
"La verdad es que no estaba seguro de poder ayudar a algunas de estas personas. Estaban tan mal que no lo tenía nada claro", señala por su parte un comprensivo Trump, antes de que el resto de actores compartan su experiencia. "No tenía ni idea de hasta qué punto esto estaba afectando a mi vida. Mi rendimiento en el trabajo ha bajado. Ya casi no me reconozco", expresa Norton.
EL DELIRANTE REMEDIO QUE TRUMP PROPONE A SUS DETRACTORES
"Simplemente necesitaba ayuda. No podía comer, no podía dormir. Estaba constantemente enfadado y hacía que todos a mi alrededor se sintieran mal", relata por su parte De Niro, con Roberts diciendo que sentía "como si hubiera envejecido 20 años en los últimos dos años".
Ante estos síntomas, el "Dr. Trump" recomienda, en los últimos compases del vídeo, apagar las 'fake news', rezar y, en caso de sentirse "ansioso", tomar "una Coca-Cola Light" como él.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos se refiere a la inventada enfermedad, que ya mencionó, por ejemplo, como causa indirecta de la trágica muerte de Rob Reiner y su mujer, ni tampoco las primeras imágenes generadas por IA que comparte. Así, Trump ha publicado imágenes y vídeos de sí mismo como Jesucristo (en una publicación ya eliminada), como el Papa, como mandaloriano y como superhéroe, entre otras.