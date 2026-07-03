Jodie Foster dice que que F1, la película de Brad Pitt parece hecha con IA: “No lo digo de forma despectiva" - CONTACTO-APPLE TV

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Desde hace años, la posibilidad de usar Inteligencia Artificial en la producción cinematográfica ha sido objeto de debate en Hollywood y muchas personalidades han expresado su opinión a favor o en contra. Durante su paso por el Aspen Ideas Festival, en el marco de una charla titulada "¿Quién es el dueño del futuro de Hollywood?", la actriz Jodie Foster reflexionó sobre la presencia actual de la tecnología en la industria audiovisual, llegando a señalar una película que, a su parecer, podría haber sido hecha con IA.

"A veces pienso en películas que ya se han estrenado y pienso... No lo digo con intención despectiva, ¿cómo podría? Esta película acabó recaudando millones de dólares. Pero cuando veo una película como F1: La película, pienso: F1 la hizo la IA", expresó la intérprete.

"Es decir, la estructura era exactamente la misma que se aprende en el colegio. Los actores recitan los diálogos tal y como los escribiría un ordenador si tuviera que redactar lo que sería adecuado para esa época", señaló Foster, indicando que habían sabido "dominar la tecnología para crear algo grandioso y hermoso", posiblemente con "gran parte de la información" proviniendo "de otras fuentes".

Dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon y Javier Bardem, F1: La película, que se estrenó en 2025, recaudó 634 millones de dólares en taquilla. El filme contó además con cuatro nominaciones a los Oscar (entre ellas, una por mejor película), coronándose finalmente solo en la categoría de mejor sonido.

JODIE FOSTER COMPARTE SU OPINIÓN SOBRE LA IA EN HOLLYWOOD

"La IA supone un paso gigante más hacia la transformación del sector", aseguró Foster en el evento celebrado en Colorado, tras detallar los cambios y mejoras que tecnologías como el CGI habían traído. Al ser preguntada directamente sobre si creía que los guionistas y actores iban a ser sustituidos debido a la IA, la intérprete no dudó en indicar que ya ocurre, por ejemplo, replicando a actores secundarios en escenas con multitudes, lo que ahorra mucho dinero a los estudios.

"Estamos eliminando muchos puestos de trabajo y, con suerte, entidades como los sindicatos podrán intervenir y decir: 'Puedes utilizar a mi actor veinte veces, pero tendrás que pagarle veinte veces'. Y creo que eso es justo", reflexionó la actriz, que también expuso la utilidad de la IA en "pequeñas cosas" como la previsualización de escenas.

La oscarizada intérprete se mostró confiada respecto al futuro, asegurando que "si somos capaces de dominar la IA de forma constante a lo largo del tiempo, podremos crear cosas que nos reflejen y mejorar lo que hacemos".