¿Tiene Tron: Ares Escena Post-Créditos?

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Casi 15 años después del estreno de TRON: Legacy, la mítica saga de ciencia ficción regresa a los cines con el lanzamiento de TRON: Ares. El filme, dirigido por Joachim Ronning y protagonizado por Jared Leto, cuenta también con la participación de Jeff Bridges, el protagonista del filme original que vio la luz en 1982. Y tratándose de una franquicia tan legendaria, no son pocos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene escena post-créditos TRON: Ares?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana o Sonic. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la cinta dirigida por Joachim Ronning la respuesta es positiva. Tron: Ares cuenta con una escena durante los créditos finales. La secuencia en cuestión aparece a mitad de los créditos, justo después de que termine la primera parte. Y sin entrar a destripar su contenido, baste decir que es un momento muy importante y sin duda significará muchos para los fans más acérrimos de la franquicia TRON, que no se la deben perder.

En todo caso, es demasiado pronto para saber si TRON: Ares relanzará la franquicia. Todo dependerá de la respuesta en taquilla de un filme que, junto con Leto y Bridges, cuenta en su reparto con otros grandes nombres como Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson o Cameron Monaghan.

El filme sigue los pasos de Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial. El guion de TRON: Ares es obra de Jesse Wigutow, con historia de David DiGilio y Wigutow, basada en los personajes creados por Steven Lisberger y Bonnie MacBird. La banda sonora corre a cargo de Trent Reznor, Atticus Ross y el grupo Nine Inch Nails.