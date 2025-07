Jeff Bridges se ríe del método de Jared Leto durante el rodaje de Tron: Ares

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

El 10 de octubre llegará a los cines Tron: Ares, con Jeff Bridges retomando su rol de Kevin Flynn. El actor se ha reído ahora del método interpretativo que Jared Leto, el coprotagonista del filme, empleó durante el rodaje de esta esperada tercera entrega de la saga de ciencia ficción iniciada en 1982.

"Es uno de esos tipos", bromeó Bridges en referencia al tiempo de rodaje que compartió con Leto, quien es conocido por ser un actor de método. "Todos tenemos nuestros métodos, hombre", añadió el actor en unas declaraciones recogidas por ComicBookMovie durante la presentación de Tron: Ares en la Comic-Con de San Diego.

"No quería ofenderlo como actor, pero me dije: 'Quiero tener un poco más de confianza contigo. Sé que tu nombre es Ares. ¿Puedo llamarte Aire?' y me respondió: '¡Claro que sí! ¡Puedes llamarme como quieras!' Nos lo pasamos genial", aclaró Bridges. Es más, Leto -quien interpretó al Joker en Escuadrón Suicida de David Ayer en 2016- confesó que los nervios lo desbordaron al rodar su primera escena junto al protagonista de El gran Lebowski.

"Simplemente escupí un 'corten'. Fue una sorpresa para todos porque no suelo hacer algo así... Pero sencillamente no podía dejar de sonreír, estaba rodando con mi compañero", explicó el actor sobre lo entusiasmado que estaba de rodar con el veterano Bridges.

Dirigida por Joachim Ronning (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar) y con banda sonora de Nine Inch Nails (NIN), Tron: Ares llega 15 años después de Legacy para redefinir la franquicia, explorando el avance de la Inteligencia Artificial y los límites entre lo real y lo virtual, tal y como mostraba en su último tráiler.

La cinta también cuenta en su reparto con Greta Lee (Past Lives, Spider-Man: Across the Spider-Verse), Evan Peters (American Horror Story, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story), Hasan Minhaj (Patriot Act, The Morning Show), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim, After Yang), Arturo Castro (Broad City, Narcos) y Cameron Monaghan (Shameless, Gotham).