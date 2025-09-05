La IA Jared Leto, fuera del control en el revelador tráiler de Tron: Ares

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

El 10 de octubre llega a los cines Tron: Ares, dirigida por Joachim Ronning. Jared Leto encabeza el reparto del filme dando vida a una Inteligencia Artificial cuya gran capacidad tanto física como mental, tal y como muestra el nuevo tráiler del filme, se presenta como una amenaza total para los humanos.

"Es el arma más peligrosa del mundo y puede pensar por sí misma", explica Julian Dillinger, encarnado por Evan Peters, orgulloso del potencial que presenta esta sofisticada tecnología. No obstante, hay quien pone en entredicho hasta dónde podría llegar la poderosa IA. "¿Te crees que tienes el control? Te equivocas", adiverte el personaje de Gillian Anderson al de Peters.

"Mi mundo está en camino y viene para destruir el vuestro", le dice, impasible, Ares (Jared Leto) a Eve Kim (Greta Lee). Según adelanta el avance, todo apunta a que surgirá algún tipo de alianza o vínculo entre ambos, pues Ares le confiesa que tenía encomendada la misión de matarla, algo que no ha llegado a hacer. Esto sugiere que la IA encarnada por Leto bien podría llegar a desarrollar sentimientos similares a los de los seres humanos.

"TRON: Ares sigue a Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial", reza la sinopsis oficial del filme.

Esta tercera entrega de la franquicia, dirigida por Joachim Ronning (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar), verá a Jeff Bridges retomando su rol como Kevin Flynn, a quien ya interpretó en la película original de 1982.

La banda sonora del filme corre a cargo del grupo Nine Inch Nails (NIN), qye ya ha lanzado el videoclip de 'As Alive As You Need Me To Be'. Se trata de la primera canción que se publica del álbum original de TRON: Ares y el primer tema oficial nuevo de la banda en cinco años. El álbum original completo de la película saldrá a la venta el 19 de septiembre.

Completan el elenco del filme Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro y Cameron Monaghan. Los productores son Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook y Steven Lisberger, con Russell Allen como productor ejecutivo. El guion es de Jesse Wigutow a partir de una historia de David DiGilio y Wigutow basada en los personajes creados por Steven Lisberger y Bonnie MacBird.