Resident Evil vuelve a Raccoon City en su nuevo tráiler: "No tienes ni idea de dónde te has metido" - SONY PICTURES

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Resident Evil, la nueva adaptación de la mítica saga de videojuegos de Capcom, llegará a los cines el 18 de septiembre. Zach Cregger, el director de la aclamada cinta de terror Weapons, es el responsable de esta reinvención de la saga que, según avanza su nuevo tráiler, promete acción, sangre, infectados... y también algunas dosis de humor.

El adelanto arranca con Bryan, un joven repartidor encarnado por Austin Abrams, haciendo una entrega por los pasillos de un hospital. De repente, un nuevo encargo "fuera del perímetro", que se paga el doble le lleva hasta Raccoon City. Será allí, en el enclave que tan bien conocen los fans de la saga, donde comenzarán sus problemas.

Y es que, ya bien sea en una casa o en las oscuras calles tenidas de sangre, la muerte acecha por todo Raccoon City en forma de zombies o infectados por un terrible patógeno que se expande con inusal rapidez. "Todo lo que ha pasado en este pueblo ha ocurrido en cuestión de horas. No tienes ni idea de dónde te has metido", avisa el personaje encarnado por Paul Walter Hauser.

SINOPSIS Y REPARTO DE RESIDENT EVIL

"Resident Evil sigue a Bryan (Abrams), un mensajero con mala suerte al que le encargan entregar un paquete en un hospital remoto. Pronto se ve envuelto en un brote que se origina en un hospital de Raccoon City y debe luchar contra hordas de criaturas mutantes para sobrevivir", adelanta la sinopsis del filme.

Bajo la dirección de Cregger y coescrita junto a Shay Hatten (Ballerina, John Wick 4), Resident Evil está protagonizada por Abrams (Weapons), Hauser (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos), Zach Cherry (Separación), Kali Reis (Sin piedad) y Johnno Wilson (Tierra salvaje). Esta cinta dará arranque al reinicio de la saga de videojuegos que ya estrenó otras seis películas protagonizadas por Milla Jovovich cuya recaudación en la taquilla mundial superó los 1.200 millones de dólares.