Ya está en los cines ¡La novia! (The Bride!), la valiente y extravange reinvención de La novia de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Jessie Buckley. Un filme que también cuenta con otros grandes nombres en su reparto como Christian Bale, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz, Annette Bening o Jake Gyllenhaal y que ha despertado gran expectación hasta el punto que que muchos se hacen la misma pregunta: ¿Tiene ¡La novia! escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la cinta dirigida por Maggie Gyllenhaal, la respuesta es afirmativa. ¡La novia! sí que cuenta con una escena durante los títulos de crédito finales. Se trata de una secuencia extra que aparece al poco de terminar la película, en la parte inicial de los créditos, por lo que los espectadores no tendrán que esperar mucho para verla.

Y sin entrar al destripar el contenido exacto de esta escena, baste decir que completa el final de la película basada en el universo creado por la mítica obra de Mary Shelley.

"Un Frankenstein solitario (Bale) viaja al Chicago de los 1930 para pedir a la Dra. Euphronious, una científica innovadora (la cinco veces nominada al Oscar, Annette Bening), que cree una compañera para él. Los dos reaniman a una joven asesinada y nace La novia (Buckley). Lo que desencadena va más allá de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado: ¡Asesinato! ¡Posesión! ¡Un movimiento cultural salvaje y radical! ¡Y amantes proscritos en un romance desenfrenado y combustible!", señala la sinopsis oficical.