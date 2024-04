Comparan al Frankenstein de Christian Bale con el Joker de Jared Leto

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Ya han salido a la luz las primeras imágenes de The Bride, la nueva versión cinematográfica del mito de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal. Christian Bale es el encargado de dar vida al monstruo en esta actualización de la icónica novela publicada en 1918 por Mary Shelley. Y tras la primera imagen del actor caracterizado como el personaje, no son pocos a quienes esta revisión les recuerda al tatuado y estridente Joker de Jared Leto en Escuadrón Suicida.

Curiosa comparación, especialmente si tenemos en cuenta que Bale dio vida a Batman en la trilogía de El caballero oscuro de Christopher Nolan y Leto al villano de DC en una franquicia posterior, pero nada descabellada. Y es que los tatuajes, el pelazo y la actitud de "malote" del nuevo Frankenstein han llamado poderosamente la atención del respetable.

Plagado de cicatrices, ropa andrajosa y el rostro demacrado propios del monstruo, esta nueva versión del clásico destaca en su apariencia por el tatuaje que adorna el pecho de la criatura donde se puede leer la palabra "Hope" ("Esperanza").

Las reacciones, plagadas de chascarrillos y memes, no se han hecho esperar comparando a Bale con el hipertatuado y sobrecargado Joker que el actor encarnó en Suicide Squad y también en el epílogo de Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Christian Bale to play Frankenstein's Monster in Maggie Gyllenhaal’s The Bride ...



Is anyone else getting "Jared Leto's 'Joker' tattoos" vibes? 😆 pic.twitter.com/LVJHpzxShh — Quantumbiosis™️ Society (@quantumbiosis) April 4, 2024

la jared leto jokerizzazione di frankenstein https://t.co/BQNCmwNAtY — 🕷️ (@sophicino) April 4, 2024

This is going to be absolute ass 😭 why did Frankenstein use jared leto joker's body to create him https://t.co/rtakdscWFY — ♰dorian|loaf|melle♰ (@austenfied) April 4, 2024

Joker & Harley Quinn as Frankenstein? https://t.co/V0AAq8Yx6z — Vignesh (@iamnodarkknight) April 4, 2024

Y más allá de los que no se muestran contentos con la "jokerización" del monstruo clásico, otros incluso aprovechan la ocasión para reivindicar el personaje de Leto, que está creando tendencia en los looks de nuevas producciones. "Primero fue El cuervo y ahora en Frankenstein", aseguran.