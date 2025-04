Penélope Cruz, Edward Norton y Seth Rogen protagonizarán el remake de la película española Santimental

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

Olivia Wilde, directora de cintas como No te preocupes, querida o Súper empollonas, ya está preparando su próxima película como realizadora. La cineasta se pondrá tras las cámaras en la comedia romántica The Invite, que ha sumado tres incorporaciones estelares a su reparto.

Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton han fichado por el filme, en el que Wilde también participará como actriz. The Invite estará inspirada en Sentimental, película española de 2020 dirigida por Cesc Gay. Según la sinopsis oficial, The Invite trata sobre "una pareja que invita a sus vecinos a casa, desatando una noche llena de giros inesperados que sacan a la luz emociones profundamente reprimidas y una sexualidad no explorada". El rodaje principal ya ha comenzado en Los Ángeles.

Como actriz, Olivia Wilde ha participado en títulos como Her, Rush y Cowboys & Aliens, y pronto aparecerá en la comedia I Want Your Sex de Gregg Araki, junto a Cooper Hoffman y Charli XCX. Wilde también está vinculada como directora a la comedia navideña Naughty de Universal Pictures y a Avengelyne de Warner Bros., una adaptación cinematográfica del personaje de cómic de los años 90.

Seth Rogen estrenó recientemente The Studio, una sátira sobre Hollywood que él mismo ha creado y protagoniza para Apple TV+. Entre sus trabajos se encuentran Lío embarazoso, Supersalidos, Superfumados y Los Fabelman.

Penélope Cruz, ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona, ha participado en películas como Nine y Madres paralelas, y recientemente trabajó en Ferrari a las órdenes de Michael Mann. Por su parte, Edward Norton fue nominado al Oscar este año por su trabajo en A Complete Unknown.