¿Tiene Kraven The Hunter Escena Post-Créditos?

¿Tiene Kraven The Hunter Escena Post-Créditos? - SONY PICTURES

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Kraven The Hunter, uno de los enemigos más temibles y emblemáticos de Spider-Man, llega a los cines con su película en solitario. Aaron Taylor-Johnson encarna a este implacable cazador en un filme que forma parte del Spiderverso de Sony Pictures que componen títulos como Venom, Morbius o Madame Web. Teniendo en cuenta que el filme forma parte de una franquicia, son muchos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Kraven the Hunter escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente importante en las películas de superhéroes. Especialmente, en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias en sus películas y series, y, con menos regularidad, estas secuencias extra también suelen ser habituales en las cintas basadas en personajes de DC Comics.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas... e incluso también en sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring.

Y pese a que se trate de una película basada en un personaje de Marvel y parte de una franquicia, la respuesta en el caso de la cinta dirigida por J.C. Chandor es negativa. No, Kraven the Hunter no tiene escenas extra ni durante ni desupés de los créditos finales. Algo llamativo si tenemos en cuenta que anteriores entregas del spiderverso de Sony, como Venom o Morbius. De hecho, algunas de ellas eran clave para la trama de una saga que parecía encaminada hacia la película de Los 6 siniestros, con la reunión de villanos enfrentándose a una, o a varias, encarnaciones de Peter Parker.

Pero lo cierto es que es una decisión que tiene sentido. Y es que ya antes de su estreno diversas informaciones señalaban que Kraven sería el último spin-off de Sony basado en villanos de Spider-Man... al menos por ahora. Y es que, con la excepción hecha de Venom, que si bien no han repetido el éxito de la primera entrega (que logró 850 millones de dólares) sí que han amasado entre las tres más de 1.800 millones de dólares, estos spin-offs no han funcionado en taquilla y han recibido críticas muy pobres.

Así, el estudio se centrará ahora en la cuarta entrega de Spider-Man protagonizada por Tom Holland que llegará a los cines el 24 de julio de 2026, poco después de Vengadores: Doomsday, que verá la luz el 1 de mayo de ese mismo año, y antes de Vengadores: Secret Wars, con Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom.