Kraven the Hunter: 5 cosas que recordar del Spiderverse antes de ver la película

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

Llega a los cines Kraven the Hunter, la nueva entrega del universo basado en personajes de los cómics de Spider-Man centrado en el implacable cazador Sergei Kravinoff. Siguiendo la estela de filmes como Venom o Morbius, la cinta relatará la historia de origen de uno de los mayores enemigos del trepamuros en las grapas, si bien lo hará con una buena dosis de violencia, que le ha valido una calificación solo para adultos.

Según las últimas informaciones, la película dirigida por J.C. Chandor y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson podría ser la última del Spiderverse de Sony Pictures y aunque esta franquicia no es, ni de lejos, tan extensa como la del UCM, conviene recordar algunos de sus puntos clave antes de ver la nueva y decisiva entrega.

PELÍCULAS DEL SPIDERVERSE

El Spiderverse de Sony arrancó en 2018 con el estreno de Venom, película protagonizada por Tom Hardy en el papel del oscuro simbionte alienígena vinculado a Eddie Brock y que inició una trilogía que ha llegado a su fin este 2024 con el estreno de Venom: El último baile. En la misma franquicia se sitúan los filmes de Morbius y Madame Web, ambas historias de origen de personajes muy relacionados con el lanzarredes en los cómics de Marvel.

No forman parte del Spiderverse, sin embargo, la cinta de animación Spider-Man: Un nuevo universo ni su secuela, Spider-Man: Cruzando el Multiverso... Si bien un personaje de las mismas, Spider-Man Noir, dará el salto a una serie de imagen real que protagonizará Nicholas Cage.

EL SPIDER-MAN DEL SPIDERVERSE

A pesar de centrarse en personajes ligados a Spider-Man, las cintas de este universo en particular han contado sus historias con independencia del héroe arácnido, quien no parece estar en activo, aunque no faltan las referencias al mismo. Así, en Morbius aparecía fugazmente un graffiti representando al trepamuros y, aún más importante, en Madame Web nacía un niño llamado Peter Parker que contaba con su propio tío Ben, encarnado por Adam Scott.

Por otro lado, el Spiderverse presentó en Madame Web a tres versiones femeninas del lanzarredes aparte de a la heroína titular, Julia Carpenter, Anya Corazón, y Mattie Franklin.

CONEXIÓN CON EL UCM

Si bien el Spiderverse de Sony es independiente del Universo Cinematográfico Marvel, el multiverso ya ha permitido conectarlos a ambos. En la escena post-créditos de Venom: Habrá matanza, Eddie Brock era teletransportado al UCM, donde el simbionte enseguida reconocía en la televisión al Peter Parker de Tom Holland.

No obstante, los caminos del antihéroe y el lanzarredes no llegaban a cruzarse ya que, al final de Spider-Man: No Way Home (y al inicio de Venom: El último baile), Venom y Eddie eran devueltos a su propio universo.

Por otro lado, Buitre, el principal rival al que se enfrentó el Peter Parker de Holland en Spider-Man: Homecoming, fue transportado del UCM al Spiderverse de Sony tras los eventos de No Way Home.

LA IMPORTANCIA DE KRAVEN

Según una información publicada por The Wrap, Kraven the Hunter será la última entrega del Spiderverse debido a la ausencia de calidad de otras películas del universo, como Morbius y Madame Web, que fueron un importante batacazo en taquilla. No obstante, si la película protagonizada por Taylor-Johnson resulta un éxito, Sony Pictures podría darle una nueva oportunidad a la franquicia.

LOS 6 SINIESTROS

Muchos fans esperaban que, tras narrar la historia de origen de varios de los villanos de Spider-Man, Sony los reuniera en una película sobre Los 6 siniestros... desde luego, en esa dirección parecía apuntar el encuentro entre Morbius y el Buitre en la cinta de Jared Leto. No obstante, a principios de año, el 'insider' DanielRPK informó de que la compañía había abandonado esos planes, optando por presentar al icónico grupo de villanos en una cinta de animación.