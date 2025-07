MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

La saga Jurassic Park vuelve a los cines con el estreno de Jurassic World: El renacer, filme dirigido por Gareth Edwards y protagonizado por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali y Rupert Friend. Y al tratarse de una franquicia tan longeva con un universo tan rico como el de Parque Jurásico no son pocos los fans los que se preguntan: ¿Tiene Jurassic World: El renacer escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Matrix, Transformers, Cazafantasmas... Sagas de animación, como Toy Story, Vaiana o Sonic, las han usado así como también algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o The Conjuring. De hecho, filmes recientes como F1: La película o el remake de Cómo entrenar a tu dragón también contaron con secuencias extra.

Y en el caso de la cinta dirigida por Gareth Edwards la respuesta es negativa: Jurassic World: El renacer no tiene escena post-créditos.

La película dice todo lo que tiene que decir antes de que aparezcan los créditos en sus más de dos horas de metraje.

Esto no significa necesariamente que no habrá una secuela ni otra película después de esta (de hecho, se supone que El renacer es el inicio de una era para la franquicia jurásica), sino que Universal y/o Edwards no sintieron la necesidad de añadir una escena adicional de forma explícita.

Una decisión que no debe sorprender ya que si bien es cierto que las escenas durante o después de los créditos finales no son ajenas a la saga, lo cierto es que no han sido muy populares en las películas de Jurassic a lo largo de los años.

Así, aunque en 2018 Jurassic World: El Reino Caído sí contó con una escena post-créditos que mostraba cómo, tras los eventos relatados por el filme dirigido por Juan Antonio Bayona, los dinosaurios comenzaban a campar a sus anchas por diversos lugares de planeta, su secuela, Jurassic World: Dominion, no tuvo escena extra en su estreno allá por 2022.