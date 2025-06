El nuevo dinosaurio de Jurassic World: El renacer bate un mastodóntico récord en la franquicia

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Jurassic World: El renacer, la nueva entrega de la franquicia jurásica desembarcará en los cines el 2 de julio. La cinta, protagonizada por Scarlett Johansson, mostrará en la gran pantalla nuevas especies de dinosaurios, incluyendo una cuyo colosal tamaño marca un nuevo récord dentro de la saga.

Universal Pictures ha lanzado en su cuenta de X un teaser de la cinta donde presenta al bestial Titanosaurio y lo consagra como "el saurópodo más grande conocido de todos los tiempos". Se trata de una especie de dinosaurios especialmente reconocible por sus cuellos y colas largas, en contraste con sus cabezas pequeñas y patas en forma de pilar.

The largest creature to ever walk the Earth. 🦕 pic.twitter.com/I0YqzRynVX

Este grupo taxonómico incluye también subespecies como el Brachiosaurus y el Apatosaurus. El Titanosaurio mide nada menos que 15,5 metros de alto y supera los 20 metros de largo.

Estas medidas, sumadas a sus casi 14 toneladas, convierten a esta temible criatura en el dinosaurio terrestre más grande de la franquicia Jurassic Park. Su magnitud queda en evidencia cuando las imágenes muestran a Zora Benett, el personaje de Johansson, y a su expedición observando de cerca a toda una manada de estas criaturas colosales.

A lo largo de sus distintas entregas, la saga ha presentado especies tan aterradoras como colosales. Es el caso del Dreadnoughtus, introducido en Dominion, un dinosaurio que alcanzaba cerca de diez metros de altura. También está el Indominus Rex, que debutó en la primera entrega de Jurassic World en 2015, otra criatura titánica que, sin embargo, palidece en comparación con el imponente Titanosaurio.

Además, otro clip muestra un Mosasaurio más imponente que el ya aparecido en Dominion, pues se estima que esta versión mide más de 30 metros de largo y pesa unas 18 toneladas, lo que lo convierte en una de las especies más grandes, terrestres o marinas, de la Tierra. No obstante, la pregunta que surge es cuál será el papel que desempeñen tan bestiales criaturas en la trama de Jurassic World: El renacer.

A Mosasaurus is one of the last things you want to get hunted by. pic.twitter.com/QnQ245RF7R