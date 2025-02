¿Dirigirá Gareth Edwards (Jurassic World, Star Wars) Dune 4?

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Denis Villeneuve ya está trabajando en Dune 3, que trasladará a la gran pantalla la novela de Frank Herbert Dune Messiah (El Mesías de Dune). Nuevas informaciones apuntan a que Warner Bros. tiene puesta su mirada en el director de Jurassic World: El renacer, Gareth Edwards, para ponerse a los mandos de una cuarta entrega de la épica saga de ciencia ficción protagonizada por Timothée Chalamet.

Según informa Daniel Richtman, tras la trilogía de Villeneuve el estudio planea continuar con al menos una nueva película de Dune, y al parecer, Edwards se postula como la opción idónea para ponerse a los mandos de Dune 4. Sin embargo, el insider aclara que desconoce si el director de Rogue One: Una historia de Star Wars se encuentra realmente negociando su fichaje para la franquicia.

Gareth Edwards ('ROGUE ONE') is reportedly being eyed to direct 'DUNE 4'.



Source: @DanielRPK pic.twitter.com/MvKfTmdjyP