¿Tiene escena post-créditos Wicked: Parte 2?

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Wicked: Parte 2, la película que, de nuevo protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, completa la adaptación del exitoso musical de Broadway creado por Winnie Holzman. De nuevo dirigida por Jon M. Chu, la secuela espera repetir el éxito de la primera entrega que logró 10 nominaciones a los Oscar y más de 750 millones de dólares en taquilla. Y tratándose de una saga tan mítica como la de El mago de Oz, son muchos los que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Wicked: Parte 2 escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la cinta dirigida por Jon M. Chu la respuesta es negativa, es decir, que, siguiendo el ejemplo de su anterior entrega, Wicked: Parte 2 no tiene escena post-créditos. Tras sus más de dos horas de metraje, el filme protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande no tiene metraje extra ni durante ni después de sus créditos finales.

Los espectadores más impacientes podrán apresurarse así a abandonar su butaca, aunque los que se queden podrán disfrutar de unos títulos de crédito finales muy elaborados y continuar deleitándose con la música de Stephen Schwartz y John Powell y las icónicas melodías de este musical.