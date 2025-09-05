¿Tiene Escena Post-Créditos Expediente Warren 4: El Último Rito?

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Expediente Warren: El último rito pone punto final a la franquicia de terror protagonizada por la pareja de investigadores paranormales encarnados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. La película ya ha aterrizado en los cines y, ante la inevitable expectación que rodea a esta última entrega de la saga The Conjuring, lo que muchos espectadores se preguntan es... ¿Tiene Expediente Warren: El último rito escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas... Sagas de animación, como Toy Story o más recientemente Vaiana o Sonic, las han usado, así como también han usado estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o, precisamente, The Conjuring.

Y en el caso de Expediente Warren: El último rito, la respuesta es afirmativa... pero con matices. Y es que la película sí que incluye un metraje extra durante los créditos... que es, cuanto menos, singular. Así, no se trata de una escena post-créditos al uso, sino de algo distinto y que sin duda pone el broche de oro a la franquicia.

En esta nueva entrega de la saga Expediente Warren, basada en un caso real, Farmiga y Wilson vuelven a dar vida a los famosos investigadores Ed y Lorraine Warren, que se enfrentan a su último caso paranormal. La cinta también cuenta con Mia Tomlinson y Ben Hardy, que encarnan a Judy Warren, hija de Ed y Lorraine, y a Tony Spera, su novio. Además, Steve Coulter vuelve como el padre Gordon, y el elenco también incluye a Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton y Shannon Kook.

Mientras que las dos primeras películas de la saga fueron dirigidas por James Wan, tanto Obligado por el demonio como El último rito, tercera y cuarta entrega de la franquicia, cuentan con Michael Chaves como realizador. Chaves ha dirigido otras películas del universo The Conjuring, incluyendo La Llorona y La Monja II. El guion de El último rito está firmado por David Leslie Johnson-McGoldrick.