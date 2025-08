The Conjuring: La casa de los Warren y la muñeca Annabelle tienen nuevos dueños

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

A un mes del estreno de Expediente Warren: El último rito y pocos días después del lanzamiento de su nuevo tráiler, el hogar de los Warren, y la mítica muñeca embrujada Annabelle, tienen nuevos dueños. El cómico Matt Rife y el 'youtuber' Elton Castee han adquirido la casa-museo donde Ed y Lorraine reunieron supuesto material paranormal durante décadas.

"¡Oficialmente he comprado la casa y el Museo de Ocultismo de Ed y Lorraine Warren!", revela Rife a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a Castee posando con la verdadera muñeca Annabelle. Porque, además de la casa, la compra los convierte "durante al menos los próximos cinco años en los guardianes legales de toda la colección embrujada".

Además de la primera foto en la que los nuevos dueños posan junto a Annabelle, la publicación de Instagram está acompañada por imágenes de los verdaderos Warren en la casa.

Rife, que ha participado en películas como The Curse of Wolf Mountain y Trapped Inn, explica a través de la red social que fue su fascinación por el terror y por la saga Expediente Warren lo que lo motivó a dar este paso: "Si me conocéis, sabéis que estoy obsesionado con lo paranormal y todo lo embrujado".

"Quizás también sepáis que las películas de Expediente Warren son mis favoritas del género, así que me siento increíblemente honrado de hacerme cargo de una de las propiedades más importantes de la historia de lo paranormal", señala.

El cómico promete seguir los pasos de los Warren, "que popularizaron la demonología y lo paranormal", en términos de acercar él mismo estos conceptos al público: "Planeamos abrir la casa para pasar la noche y hacer visitas guiadas por el museo, para que vosotros mismos podáis experimentar y aprender sobre la historia embrujada que rodea a este increíble lugar".

La noticia llega a un mes del estreno de Expediente Warren: El último rito, que aterriza en cines el 5 de septiembre. Michael Chaves, que ya tomó el testigo de James Wan en la tercera entrega, vuelve a la dirección en esta cuarta. El cineasta ha dirigido otras películas de este universo cinematográfico, como La Llorona y La Monja II.

Patrick Wilson y Vera Farmiga se reúnen de nuevo como Ed y Lorraine Warren para investigar un cuarto caso en Expediente Warren: El último rito, el nuevo capítulo de la emblemática saga de terror basada en hechos reales. Completan el reparto Mia Tomlinson y Beb Hardy, que dan vida a Judy Warren y su novio; Steve Coulter, que vuelve como el padre Gordon; además de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton y Shannon Kook.