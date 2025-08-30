The Conjuring 4: El final de Expediente Warren bate un escalofriante récord con El último rito

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

La exitosa franquicia de terror Expediente Warren (The Conjuring), llegará a su fin el próximo 5 de septiembre con el estreno de Expediente Warren: El último rito. A pocos días para que llegue a las salas, ha salido a la luz el metraje del filme protagonizado por Patrick Wilson y Vera Farmiga que rompe un escalofriante récord de nueve años dentro de la saga.

Según la información publicada por la cadena de cines AMC y recogida por Screenrant, la cuarta entrega de Expediente Warren tendrá una duración de dos horas y quince minutos. Una duración que convertiría a Expediente Warren: El último rito en la película más larga de la franquicia. Hasta el momento, este título lo ostentaba Expediente Warren: El caso Enfield (The Conjuring 2), estrenada en 2016 y cuyo metraje ascendía hasta los 134 minutos.

Dado que la película ha sido concebida como la despedida de Ed y Lorraine Warren, es lógico que sea la más larga, para así poder desarrollar un buen final que cierre más de una década de andadura cinematográfica. Además, el hecho de que se supere las dos horas de metraje puede significar que el matrimonio protagonista se enfrentará a un complejo caso, similar a El caso de Enfield.

"Expediente Warren: El último rito es otro emocionante capítulo del emblemático universo cinematográfico de Expediente Warren, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso, dando vida a los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, en una nueva y escalofriante entrega de la franquicia que ha batido récords de taquilla en todo el mundo", reza la sinopsis oficial.

Esta nueva entrega de la franquicia también contará con Mia Tomlinson y Ben Hardy, que encarnan a Judy Warren, hija de Ed y Lorraine, y a Tony Spera, su novio. Además, Steve Coulter vuelve como el padre Gordon, y el elenco también incluye a Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton y Shannon Kook.

Mientras que las dos primeras películas de la saga fueron dirigidas por James Wan, tanto Obligado por el demonio como El último rito cuentan con Michael Chaves como realizador. Chaves ha dirigido otras películas del universo The Conjuring, incluyendo La Llorona y La Monja II. El guion de El último rito está firmado por David Leslie Johnson-McGoldrick.