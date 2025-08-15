Así conectan las escenas post-créditos de Los 4 fantásticos y Thunderbolts

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos ya ha desembarcado en las salas. Matt Shakman, su director, ha salido ahora a la palestra para explicar el motivo por el cual la escena post-créditos del filme y la de Thunderbolts no están conectadas entre sí.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"No, no, no, porque la escena post-créditos de Thunderbolts también se realizó bastante tarde, cuando yo ya estaba terminando mi parte, así que no tenía idea porque todavía no existía mientras trabajaba en mi guion, ¿sabes?", explicó Shakman a Cinemablend tras ser abordado al respecto.

"Siempre lo comparo con una carrera de relevos: tomas el testigo, corres tu tramo con todo lo que tienes, realizas lo mejor posible tu versión de Los 4 Fantásticos - Tierra 828, este mundo - y después cedes el testigo, en este caso, a los hermanos Russo", añadió. Cabe recordar que los directores fueron los responsables de filmar tanto la escena post-créditos de Thunderbolts como la de Primeros pasos.

En el caso de la secuencia del filme dirigido por Jake Schreier, se mostraba a Yelena Belova (Florence Pugh) y el resto del equipo observaban perplejos cómo la nave Excelsior de Los 4 Fantásticos irrumpía en la Tierra-616 del UCM. Por otro lado, la escena post-créditos que dirigieron los Russo en la cinta de Shakman preparaba el escenario para Vengadores: Doomsday, con la irrupción de Víctor Von Doom, a quien dará vida Robert Downey Jr., mientras posaba su mirada sobre el hijo de Mr. Fantástico (Pedro Pascal) y la Mujer Invisible (Vanessa Kirby): Franklin Richards.

Dicho esto, las palabras de Shakman dan carpetazo a la intrigante cuestión de por qué las escenas a mitad de los créditos de Thunderbolts (o los Nuevos Vengadores) y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos no estaban interconectadas. Por otra parte, no sería sorprendente que Doomsday retome la escena post-créditos de Thunderbolts durante sus primeros compases y, al mismo tiempo, sirva para marcar la llegada de Reed Richards y su familia al UCM, pero por ahora, toca esperar para averiguarlo.