El final de Street Fighter y su escena post-créditos: Así prepara la secuela con la llegada de un mítico luchador

El final de Street Fighter y su escena post-créditos prepara la secuela con la llegada de un mítico luchador - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

La nueva adaptación de Street Fighter ya está en cines. Sin embargo, además de ofrecer espectaculares secuencias de acción, el desenlace de la cinta y su escena post-créditos parecen anticipar una secuela y la llegada en ella de un mítico luchador de la saga de videojuegos.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Se trata de Sagat. El luchador de Muay Thai fue uno de los jefes finales en el videojuego original de Street Fighter 2 y su historia está ligada a la de Ryu, a quien interpreta Andrew Koji en la cinta de Kitao Sakurai.

Sagat aparece en una secuencia de animación al inicio de la película, a través de un flashback en el que se enfrenta a Ryu, quien, tras recibir una brutal paliza, sucumbe a la oscura influencia de Akuma y derrota a su rival con un devastador golpe, el cual le deja la característica cicatriz en el pecho. Mientras Ken (Noah Centineo), Chun-Li (Callina Liang) y Dan Hibiki (Andrew Schulz) intentan contener a Ryu, Mr. Bison (David Dastmalchian) y sus secuaces aprovechan la situación para capturar a Akuma con el objetivo de aprovechar su energía oscura Hado.

Ken se ve obligado a detener a su amigo con su hadouken, pero consigue que recobre el conocimiento cantando una canción de karaoke que ambos solían interpretar juntos. Sin embargo, Sagat no vuelve a aparecer en la cinta hasta la escena post-créditos del filme. Tras la película, los créditos presentan al reparto antes de dar paso a una breve escena adicional con estética de anime.

EL PAPEL DE SAGAT EN LA SECUELA DE STREET FIGHTER

Aunque no hay diálogos, en ella se ve a Sagat, que ya se ha recuperado y aparece sin camiseta, con su icónico atuendo de los videojuegos, entrenando en el bosque. Instantes después, Mr. Bison se acerca a él sonriente y ambos intercambian una mirada que parece sellar algún tipo de acuerdo. A pesar de que la secuencia es breve, confirma que Sagat sigue vivo y deja entrever que no considera a Bison un enemigo.

Dado que Sagat no habla y solo aparece en las dos escenas de animación de la película, queda abierta la posibilidad de que un actor interprete al personaje en una posible secuela de Street Fighter. Además, puesto que la película está ambientada en los años 90, es lógico suponer que la relación del luchador con Bison pueda ser la de su guardaespaldas, como en los juegos clásicos, pero por ahora, toca esperar para averiguarlo.