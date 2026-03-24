¿Por qué tiene cicatriz Henry Cavill si es inmortal? Nuevas fotos del remake de Highlander abren un gran misterio

¿Por Qué Tiene Cicatriz Henry Cavill Si Es Inmortal? Nuevas Fotos Del Remake De Highlander - AMAZON MGM STUDIOS/20TH CENTURY FOX

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

El rodaje de Los inmortales (Highlander), remake del clásico de los 80, continúa en Londres tras su paso por Escocia. Bajo la dirección de Chad Stahelski (John Wick) y con Henry Cavill al frente del reparto como Connor MacLeod, las nuevas imágenes de las grabaciones abren una incógnita en torno a cómo abordará la película uno de los rasgos más emblemáticos de la mitología de sus guerreros.

Compartidas en X por un usuario identificado como UnBoxPHD, las fotografías y vídeos tomados en Londres muestran a Cavill con un abrigo largo negro, una elección estética que remite a una de las prendas más reconocibles del Connor MacLeod de Christopher Lambert. En la película original, ese atuendo era clave para ocultar la espada bajo la ropa, aunque esta nueva versión lo reubica dentro de una lectura más actual del personaje.

Henry Cavill's Day Time Highlander Shoot. pic.twitter.com/6hZkXZZHX5 — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 23, 2026

Henry Cavill Filming Highlander in London. pic.twitter.com/sAEeK8GJAK — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 23, 2026

También llama la atención una pequeña cicatriz en el rostro del protagonista, un detalle que ha disparado las especulaciones entre los seguidores de la saga. En la mitología de estos guerreros, las heridas suelen cerrarse por completo siempre que no se trate de una decapitación, la única forma en la que pueden morir los inmortales.

Henry Cavill Filming Highlander in London. pic.twitter.com/cAA6WKN2B8 — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 23, 2026

Esta nueva filtración del rodaje llega después de que otras imágenes de la producción adelantaran el brutal enfrentamiento final entre Connor MacLeod y el Kurgan, el gran villano de la película, al que dará vida Dave Bautista. En aquel material, se reveló que ambos combatirán en lo alto de un edificio desde el que se precipitará el antagonista.

REVELADA LA PRIMERA SINOPSIS DE LOS INMORTALES

"Siglos después de su primera muerte en un campo de batalla escocés, el guerrero inmortal Connor MacLeod vive en silencio en el mundo moderno, atormentado por la pérdida y el interminable ciclo de violencia entre los de su especie", reza la primera parte de la supuesta sinopsis filtrada compartida por el insider Daniel RPK. "Cuando el despiadado inmortal Kurgan resurge, respaldado por una organización secreta empeñada en desvelar el secreto de la vida eterna, Connor se ve obligado a regresar al Juego, una antigua batalla donde solo puede quedar uno", añade.

"Guiado por su mentor Ramírez y una aliada mortal, la arqueóloga Kate Bennett, Connor debe confrontar su pasado y redescubrir su propósito. Mientras los inmortales se enfrentan a través del tiempo y los continentes, la lucha por el misterioso Premio se convierte en una batalla por el alma de la humanidad", concluye la sinopsis.

Aunque el texto se trata de una filtración y no de información oficial compartida por el equipo de Los inmortales, la trama coincide tanto con las declaraciones del director sobre dar a la saga una estética contemporánea en lo que él describió como "John Wick con espadas" como con los elementos esenciales de la versión de 1986 protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery, que presentaba a una raza de humanos inmortales que solo podían morir si eran decapitados por otros como ellos. La historia seguía al escocés MacLeod, que había logrado llegar hasta la época actual al igual que el sanguinario Kurgan, a quien debía enfrentarse porque, como explica célebremente el filme, "solo puede quedar uno".

Además de Cavill como MacLeod y Bautista como el feroz y temible Kurgan, el reinicio de Los inmortales cuenta con Russell Crowe como el espadachín Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, mentor del personaje principal. Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Max Zhang completan un reparto donde destaca la reciente incorporación del oscarizado Jeremy Irons, que encarnará al líder de los Vigilantes, una orden secreta que considera a los inmortales una amenaza para la humanidad. El personaje no aparecía en la entrega original, sino de en la serie de televisión de 1992.