Mientras el nuevo Superman arrasa, Henry Cavill ya luce nuevo look para su nuevo proyecto

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Henry Cavill protagonizará el reinicio de los Inmortales bajo la dirección de Chad Stahelski (John Wick). El actor británico parece estar preparándose para el papel, como revelan ahora unas fotos en las que luce un look alejado del que tuvo cuando interpretó a Superman en El hombre de acero o a Geralt de Rivia hasta la temporada 3 de The Witcher en Netflix.

Las imágenes capturaron a Cavill posando junto a su esposa, la productora Natalie Viscuso, en las inmediaciones del campeonato de Wimbledon, que se celebró del 23 de junio al pasado 13 de julio.

Como puede observarse, el intérprete luce orgulloso y con gran elegancia una lujosa chaqueta azul, pantalones color marfil y un sombrero color canela. Pero es su ya bastante larga melena oscura lo que captó las miradas de los asistentes al prestigioso torneo de tenis.

