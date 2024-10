Impresionante (pero falso) tráiler del remake de Los Inmortales con Henry Cavill

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Solo puede quedar uno. Es la lapidaria frase que muchos esperan oír decir a Henry Cavill en el remake de Los Inmortales, cuyo rodaje a cargo de Chad Stahelski (Saga John Wick) comenzará en enero de 2025. Y, dejándose llevar por la emoción, hay quien ya ha imaginado en un impresionante falso tráiler al británico a lo largo de sus vidas pasadas como Connor McLeod, y ha concebido a Dave Bautista (Dune) en el papel de su brutal, formidable y feroz antagonista: Kurgan.

El pasado mes de julio, Stahelski, quien conquistó a los espectadores elevando a un nuevo nivel las escenas de acción en la trepidante saga John Wick protagonizada por Keanu Reeves, le revelaba a Collider que empezaría a filmar Los Inmortales en Escocia a inicios de enero de 2025. La cinta será la primera de la franquicia en ver la luz tras El origen, filme que Brett Leonard (Virtuosity) dirigió en 2007 y que fue un completo fiasco entre el público y la crítica.

Sin embargo, Stahelski aseguró también que nadie se sentiría defraudado viendo al británico manejar hábilmente la espada en las impactantes secuencias del filme. A fin de cuentas, además de interpretar en la gran pantalla a Superman bajo la batuta de Zack Snyder, y a una brutal variante de Logan en Deadpool y Lobezno, también encarnó al brujo guerrero Geralt de Rivia durante las tres primeras temporadas de The Witcher en Netflix.

Tomando estas expectativas como fuente de inspiración, KH Studio ha lanzado un bestial falso tráiler de esta nueva adaptación de Los Inmortales. Las imágenes arrancan mostrando a Cavill como Connor McLeod, a quien puso rostro Christopher Lambert en la cinta de Russell Mulcahy en 1986, y sus diferentes vidas como inmortal a lo largo de los años.

Pero McLeod no es el único de su especie que se encuentra caminando en el mundo. Las secuencias también muestran a Bautista como el enorme, infame y cruel Kurgan, quien ansía arrancarle la cabeza a Connor de un tajo a toda costa para absorber sus poderes y así fortalecer los suyos.

Y es que, según las reglas que rigen los duelos entre los inmortales, al final solo puede quedar uno. Ante lo que la presencia de Kurgan supone, Connor se reúne con su adversario en una vieja iglesia, lugar sagrado para los suyos, lo que implica que no pueden enfrentarse. Se trata de una escena en la que, además, suena Princess of the Universe, tema que el legendario grupo de Freddie Mercury, Queen, compuso para la banda sonora del filme original.

Sin embargo, nada, ni siquiera las propias reglas de los inmortales, parece frenar a Kurgan en su propósito de arrancarle la cabeza a McLeod. Y antes de que ambos tengan su fatídico combate a muerte, el vídeo termina mostrando al Connor McLeod de Christopher Lambert pronunciando la frase "solo puede quedar uno" en la cinta de Mulcahy.

En ella, Lambert daba vida a un inmortal llamado Connor MacLeod. Junto a su mentor, Juan Ramírez Sánchez Villalobos, encarnado por Sean Connery, debían enfrentarse al diabólico y perverso Kurgan, a quien puso rostro Clancy Brown. Sin embargo, todo apunta a que el reboot de Stahelski y Cavill no será una adaptación de dicha historia, sino una nueva aproximación a este universo que arrancó hace ya casi 40 años.