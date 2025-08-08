El remake de Los inmortales con Henry Cavill ficha a una estrella de Marvel como el gran villano - MARVEL/LAMB BEAR ENT.

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

El remake de Los inmortales que prepara Amazon MGM Studios ya ha encontrado a su gran villano. Y mientras que el papel protagonista de la cinta recae sobre un veterano de DC como lo es Henry Cavill, el papel antagonista será para una estrella de Marvel, Dave Bautista.

Según informa The Hollywood Reporter, Bautista se encuentra en las negociaciones finales para asumir el rol de El Kurgan, el feroz y temible enemigo mortal de Connor McLeod que en el filme original de 1986 interpretara Clancy Brown.

De esta manera, el actor que en el UCM da vida a Drax el Destructor, personaje de Guardianes de la Galaxia, se uniría a un reparto que ya cuenta con Cavill como McLeod y con Russell Crowe como el espadachín Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez. La película, dirigida por Chad Stahelski y escrita por Michael Finch, comenzará a rodarse este mes de septiembre en localizaciones de Reino Unido y Hong Kong.

Bautista ya estuvo cerca de interpretar a El Kurgan en el pasado, cuando en 2015 se estaba gestando una versión de Los inmortales para Summit Entertainment que iba a contar con Cedric Nicolas-Troyan tras las cámaras pero que finalmente no llegó a materializarse.

Por otro lado, los fans ya habían concebido al actor marvelita como la opción perfecta para encarnar al villano del presente remake, llegando a crear algún emocionante tráiler falso para ilustrarlo.

Los inmortales, la cinta dirigida por Russell Mulcahy y protagonizada por Christopher Lambert que se convertiría en película de culto, fue estrenada en 1986. La película presentaba a una raza de humanos inmortales, que solo podían morir si eran decapitados por otro como ellos y seguía al escocés Connor MacLeod, que había conseguido llegar hasta la época actual... al igual que el sanguinario Kurgan, al que debe enfrentarse porque, como célebremente se explica en el filme, "solo puede quedar uno".

La franquicia continuó con varias secuelas y series sin éxito y en 2007 se estrenó Los inmortales: El origen, cinta que fue un auténtico fracaso en taquilla.