Jeremy Allen White ficha por la película de Star Wars The Mandalorian y Grogu en un sorprendente papel

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Star Wars volverá a la gran pantalla en 2026 con The Mandalorian y Grogu, la película que continuará la serie de Disney+. La cinta ha sumado un nuevo fichaje estrella, ya que Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, se ha unido al reparto.

Así lo ha revelado Deadline, que también ha asegurado que el actor dará vida a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt. El medio señala que, dado que Jabba el Hutt no tiene hijos humanos, probablemente el intérprete participe poniendo voz al personaje. "Es un papel de importancia notable, no un cameo", puntualiza Deadline.

White se une así a Pedro Pascal, quien interpreta a Din Djarin, y a Sigourney Weaver en un rol todavía desconocido. Jon Favreau dirige el filme y es autor del guion junto con Dave Filoni. La película llegará a los cines el 22 de mayo de 2026.

Favreau y Filoni presentaron algunas imágenes de la película en la D23 en agosto. Ese adelanto mostraba el regreso de Babu Frick y un planeta nevado que se parecía mucho a Hoth.

Rotta el Hutt fue presentado en la película Star Wars: The Clone Wars como el hijo pequeño de Jabba el Hutt. Los primos de Jabba, conocidos como Los Gemelos, aparecieron en el spin-off de The Mandalorian, El libro de Boba Fett, donde intentaron, sin éxito, derrocar a Boba y reclamar el trono de Jabba. Jabba fue estrangulado hasta la muerte por la Princesa Leia en El Retorno del Jedi, que se ambienta cinco años antes del inicio de The Mandalorian.

White ha ganado dos premios Emmy por su trabajo como Carmy en The Bear. Además, el pasado 9 de diciembre se anunciaron las nominaciones a los Globos de Oro 2025 y el intérprete opta a un galardón a mejor actor en una serie de comedia o musical por la misma ficción. Actualmente, la estrella está rodando Deliver Me From Nowhere, biopic de Bruce Springsteen dirigido por Scott Cooper.