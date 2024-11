MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

Con una legión de fans a sus espaldas, Star Wars continúa siendo una de las franquicias más populares del cine. Y como tal, su universo no deja de expandirse con multitud de nuevos proyectos entre series y películas. Las últimas producciones en confirmarse, una nueva trilogía de películas desarrollada por Simon Kinberg (X-Men: Fénix Oscura) que podrían continuar la saga principal siendo los Episodios X, XI y XII.

A día de hoy, el último estreno de la saga galáctica ha sido la muy criticada serie The Acolyte y la próxima cita de los fans es con la esperada ficción Tripulación perdida (Skeleton Crew). Y es que, centrado en el streagming para impulsar el número de suscriptores de Disney+, Star Wars lleva un tiempo ausente de las salas... aunque ha anunciado varias cintas.

Desde el estreno en diciembre de 2019 de Star Wars: El ascenso de Skywalker, filme que cerraba la tercera trilogía de la saga, en esta ocasión centrada en Rey, el personaje de Daisy Ridley, no ha habido más entregas cinematográficas de la franquicia. No obstante, hay más de una decena de películas en el horizonte de Lucasfilm, si bien, debido a los continuos cambios resulta fácil perder la cuenta de los proyectos pendientes, por lo que no está de más repasarlos.

THE MANDALORIAN Y GROGU

De entre todas las cintas anunciadas, The Mandalorian y Grogu es la única que cuenta con una fecha de estreno concreta. La cinta, dirigida por Jon Favreau y coescrita junto a Dave Filoni, llegará a las salas el 22 de mayo de 2026. Protagonizada por Pedro Pascal, la película será una continuación de The Mandalorian, que de momento está formada por tres temporadas y contará en su reparto con Sigourney Weaver.

NUEVA ORDEN JEDI

Tras Star Wars: El ascenso de Skywalker, Rey, que en los últimos compases de la cinta adoptaba el apellido Skywalker, regresará en una nueva aventura titulada la Nueva Orden Jedi. La cinta iba a lanzarse en diciembre de 2026 pero probablemente se retrase, debido a que su guionista, Steven Knight, ha abandonado recientemente el proyecto.

La película, que todavía cuenta con Sharmeen Obaid-Chinoy como directora, está ambientada 15 años después de los acontecimientos relatados en la última trilogía, y se espera que siga a Rey mientras intenta reconstruir la orden Jedi.

LA NUEVA TRILOGÍA DE SIMON KINBERG

Recientemente, Lucasfilm ha cerrado un acuerdo con Simon Kinberg para desarrollar una nueva trilogía de películas de Star Wars. Distintos medios difieren en si esta continuará con la saga Skywalker, que comenzó con la primera película de George Lucas en 1977 y concluyó con el Episodio IX, o si, por el contrario, contará con una historia y unos personajes totalmente nuevos.

LA PELÍCULA DE LANDO

Donald Glover, que debutó como Lando Calrissian en la cinta de 2018 Han Solo: Una historia de Star Wars, volverá a encarnar al carismático contrabandista en su propia película, que dirigirá y escribirá junto con su hermano, Stephen Glover. La cinta todavía no cuenta con fecha de estreno, pero ya se encuentra en desarrollo.

A DROID STORY

Desde que se anunciara en 2020 no ha habido noticias sobre el spin-off de animación que iba a seguir las aventuras de R2D2 y C-3PO y que se estrenaría directamente en Disney+... lo que quizá signifique que finalmente no siga adelante.

ROGUE SQUADRON

El pasado marzo, en declaraciones al podcast Talking Pictures, Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, aseguró estar trabajando en un proyecto que muchos suponían muerto, Rogue Squadron, una historia sobre una nueva generación de pilotos rebeldes que se anunció en 2020 e incluso llegó a fijar su estreno, ya que iba a ver la luz en la salas el 22 de diciembre de 2023,. Por otro lado, Kathleen Kennedy, jefa de Lucasfilm había apuntado el año anterior a la posibilidad de que se acabase convirtiendo en una serie.

DAWN OF THE JEDI

Aunque no hay fecha de estreno ni actualización alguna sobre su estado, James Mangold en teoría sigue trabajando en la historia sobre el origen de la Orden Jedi ambientada 25.000 años antes del nacimiento de Anakin Skywalker. Uno de los proyectos que más ilusionan al fandom de Star Wars ya que se trata de un periodo de la sasaga que en el canon solo se exploró en una serie de cómics de 15 números y una novela complementaria, todas publicadas entre 2012 y 2014.

Mangold co-escribirá esta película con Beau Willimon, que además de ser responsable del guión de títulos como Los idus de marzo o de algunos capítulos de House of Cards, ya trabajó en la saga en la srie Andor. El propio realizador describió la historia como "una epopeya bíblica, como los Diez Mandamientos, sobre el amanecer de la Fuerza. De dónde viene la Fuerza, cuándo la descubrimos, cuándo aprendimos a usarla".

PELÍCULA SIN TÍTULO DE TAIKA WAITITI

El singuar cineasta Taika Waititi ha estado trabajando en una película de Star Wars desde mayo de 2020, pero poco se sabe sobre su contenido. Waititi está co-escribiendo el guión con Krysty Wilson-Cairns, responsable de los libretos de cintas como 1917 o Última noche en el Soho y no se ha anunciado ningún otro nombre ligado al proyecto. En mayo de 2022, Kennedy indicó que esta podría ser la siguiente película en producción, pero no llegó a concretarse. En todo caso, el pasado mes de abril Variety informó de que Waititi sigue trabajando en el guión... pero sin fecha de rodaje a la vista.

PELÍCULA SIN TÍTULO DE DAVE FILONI

El guionista y director Dave Filoni firmó para una película ambientada en la época de la Alta República unos meses antes de que Lucasfilm anunciara que había sido ascendido a director creativo del estudio. La película de Filoni servirá como colofón a muchas de las historias ambientadas entre la trilogía original y la trilogía de secuelas, el conocido como Mandoverse.

PELÍCULA SIN TÍTULO DE SHAWN LEVY

Por último, el cineasta Shawn Levy debería estar trabajando ahora en su propio y misterioso proyecto de Star Wars del que hay muy poca información. Levy había dicho que comenzaría a trabajar en este proyecto después de terminar con Deadpool & Lobezno y la última temporada de Stranger Things, en la que dirige varios capítulos. En septiembre de 2023, dijo a Collider que se pondría a trabajar en cuanto terminaran las huelgas de Hollywood, pero desde entonces no ha habido ninguna actualización.