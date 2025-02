Daisy Ridley tiene malas noticias de Star Wars: Nueva Orden Jedi

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Daisy Ridley interpretará nuevamente a Rey en Star Wars: Nueva Orden Jedi, una película que se situará 15 años después de la derrota de Darth Sidious al final del Episodio IX: El ascenso de Skywalker. Sin embargo, para sorpresa de los fans, la actriz ha compartido desilusionantes noticias sobre la producción de esta nueva entrega dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy.

"No creo que lo siguiente en lo que empiece a trabajar sea en la producción, puesto que tengo un proyecto muy emocionante el próximo mes", le ha contado Ridley a Screen Rant. Pero también asegura que el guion de Nueva Orden Jedi está en marcha y se encuentra muy emocionada por ello.

Desde que se anunciase en la Star Wars Celebration de 2023, los fans han estado esperando a saber más sobre esta película que cuenta con George Nolfi (El ultimátum de Bourne) como guionista. Y es que, aunque las palabras de la actriz resultan cuanto menos, prometedoras, los avances al respecto han sido más bien escasos.

Sin embargo, es entendible que Lucasfilm quiera ir sobre seguro con la cinta de Obaid-Chinoy tras el fracaso de Han Solo: Una historia de Star Wars y la tibia acogida en 2019 de El ascenso de Skywalker. Además, según los últimos rumores, Ridley también podría aparecer en varios proyectos de la compañía que ya están en marcha.

Pero más allá del regreso de la actriz al papel de Rey, Lucasfilm también ha puesto todos sus esfuerzos para devolverle el esplendor de antaño a la franquicia galáctica en la gran pantalla con The Mandalorian y Grogu que desembarcará en las salas el 22 de mayo de 2026. Dirigida por Jon Favreau, la cinta verá de nuevo a Pedro Pascal como Din Djarin acompañado de su siempre inseparable Baby Yoda y supondrá la culminación del Mandoverse.

La película también contará en su reparto con Jeremy Allen White (The Bear), Sigourney Weaver (Alien). Se espera, además, que Kate Sackhoff retome en ella su papel de Bo-Katan Kryze así como Jonny Coyne (The Blacklist) interpretando nuevamente al Señor de la Guerra Imperial que se dejó ver brevemente en forma de holograma en la temporada 3 de The Mandalorian.