Star Wars recupera a un villano imperial en The Mandalorian y Grogu

Star Wars recupera a un villano imperial en The Mandalorian y Grogu - LUCASFILM

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Star Wars volverá a la gran pantalla cuando The Mandalorian y Grogu aterrice en los cines. Tras el fichaje de Jeremy Allen White (The Bear), la cinta de Jon Favreau ha recuperado para su trama a un villano ligado al siempre temible almirante Thrawn. Se trata del Señor de la Guerra Imperial que se dejó ver en la temporada 3 de The Mandalorian.

Este personaje aparecía como un holograma y formaba parte del Consejo en la Sombra, un grupo secreto creado por el almirante de flota Gallius Rax en el 5 DBY. El actor Jonny Coyne (The Blacklist) fue quien lo interpretó, y, según Deadline, volverá a hacerlo en la película.

Conviene recordar que el principal objetivo de un Señor de la Guerra Imperial es ejecutar incursiones relámpago por distintas rutas hiperespaciales. Estas maniobras de piratería eran motivo de preocupación entre otros miembros del Consejo en la Sombra, al cual, dicho sea de paso, también pertenecía el Gran Moff Gideon de Giancarlo Esposito, y todos leales a Thrawn.

Principalmente, debido a que podrían atraer demasiada atención, alertando así a la Nueva República de sus esfuerzos por revivir en secreto al Imperio. Además de Coyne, The Mandalorian y Grogu también contará con otras grandes estrellas, como Sigourney Weaver (Saga Alien) en su reparto.

Además, Jeremy Allen White, protagonista de la aclamada serie The Bear, dará vida en la película a Rotta el Hutt, hijo del legendario Jabba el Hutt. Pero también indicaba que, al no haber tenido ningún hijo humano, lo más probable es que ponga voz al personaje, el cual ya fue presentado en la cinta de Star Wars: The Clone Wars.

Dirigida por Favreau y escrita por Dave Filoni, The Mandalorian y Grogu, que verá de nuevo a Pedro Pascal como Din Djarin, llegará a los cines el 22 de mayo de 2026. Y se espera que Kate Sackhoff retome en ella su papel de Bo-Katan Kryze. Pero, mientras tanto, la siguiente cita ineludible de Star Wars será cuando Disney+ estrene el cuarto episodio de Tripulación Perdida el martes 17 de diciembre.