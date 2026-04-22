Star Wars confirma una teoría fan y el papel del Imperio en el nuevo clip de The Mandalorian y Grogu - LUCASFILM

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Star Wars se prepara para su regreso a la gran pantalla con The Mandalorian y Grogu. Un nuevo clip de la cinta dirigida por Jon Favreau, que aterrizará el 22 de mayo, de nuevo con Pedro Pascal como Din Djarin, ha confirmado una extendida teoría de los fans y el papel que desempeñará el Imperio Galáctico en la trama.

En su reciente paso por Jimmy Kimmel Live, Favreau presentó un adelanto exclusivo de The Mandalorian y Grogu que arranca con Mando, el pequeño Baby Yoda y Zeb Orrelios a bordo de un landspeeder mientras unos soldados imperiales tratan de darles caza.

"¿Recuerdas los botones que dije que nunca tocaras?", le pregunta Din Djarin a Grogu en plena persecución. "Voy a necesitar que los toques", añade. "Busca el interruptor de encendido, está al lado del depósito de combustible, entre el medidor de presión y la reserva principal", continúa dándole instrucciones Mando a Grogu. Al hacerlo, la nave del cazarrecompensas, la Razor Crest, lanza un misil.

Sin embargo, lo más revelador llega en la siguiente escena: Din, Grogu y Zeb transportan en el landspeeder al Señor de la Guerra Imperial, interpretado por Jonny Coyne, que ya se había dejado ver brevemente en la temporada 3 de The Mandalorian en forma de holograma.

Esto confirma que logran capturar a este líder de una facción de remanentes del Imperio, que también formaba parte del Consejo en la Sombra, un grupo secreto creado por el almirante de flota Gallius Rax en el 5 DBY. Además, el planeta en el que se encuentran parece coincidir claramente con Adelphi, una base crucial de la Nueva República en el Borde Exterior.

EL IMPERIO SIEMPRE CONTRAATACA

No obstante, al mismo tiempo, esto también refuerza la teoría de que el Imperio podría estar preparando un contraataque contra Adelphi, lo que sería un giro importante en el conflicto entre la Nueva República y los restos de las fuerzas imperiales. Hasta ahora, el Imperio Galáctico había actuado en las sombras, intentando que la Nueva República creyera que ya no había amenaza. Un ataque directo a una base importante cambiaría completamente esa situación.

Sin embargo, tiene todo el sentido del mundo que el Imperio aumente su actividad ahora. La trama de The Mandalorian y Grogu se ambienta después de la temporada 1 de Ahsoka, con el regreso del gran almirante Thrawn ya establecido, a quien el propio Palpatine consideraba una auténtica amenaza para la Alianza Rebelde.

Esto encaja con la idea de que The Mandalorian y Grogu podría marcar el inicio de un nuevo conflicto entre la Nueva República y el Imperio dentro del universo de Star Wars. Asimismo, aunque los tráilers de la cinta ya recordaban en algunas escenas a El imperio contraataca, la hipótesis de un contraataque recuerda a su vez a un pasaje de La Nueva Orden Jedi: Los caminos del destino, novela ambientada en el universo Legends de Star Wars escrita por Walter Jon Williams y publicada en 2002.

En este pasaje, Gilad Pellaeon, líder del Imperio, aseguraba que "el Imperio siempre contraatacará", y así parece, dado que, aunque Din, Zeb y Grogu tienen al Señor de la Guerra encarnado por Coyne, el Imperio pretende recuperarlo a toda costa.