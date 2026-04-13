El villano de The Mandalorian y Grogu romperá una regla de oro de Star Wars medio siglo después - LUCASFILM

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

The Mandalorian y Grogu aterrizará en los cines el 22 de mayo, de nuevo con Pedro Pascal como el cazarrecompensas mandaloriano. Y el esperado regreso de Star Wars romperá una de las reglas de oro de la franquicia, con su gran villano.

El tráiler del filme dirigido por Jon Favreau confirmó oficialmente a Embo, el cazarrecompensas kyuzo introducido en The Clone Wars en 2010, como su gran antagonista, batiendo, dicho sea de paso, un histórico récord que abarca varias décadas dentro del universo Star Wars. Y es que su debut en The Mandalorian y Grogu marca la primera vez que un villano presentado originalmente en una serie animada da el salto a una película de la saga.

Hasta ahora, todos los principales antagonistas de la saga, desde el estreno de Episodio IV: Una nueva esperanza en 1977, habían sido creados específicamente para la gran pantalla. Darth Vader, Kylo Ren, el conde Dooku o el general Grievous habían hecho su debut en las películas de Star Wars.

Star Wars profundizó en la animación a partir de 2008, tras la trilogía de precuelas, e incorporó nuevos villanos y personajes que conquistaron a los fans. Sin embargo, aunque The Clone Wars y Rebels fueron un éxito, ninguno de sus principales villanos dio el salto a ninguna película de la saga galáctica hasta Embo.

El silencioso y mortífero cazarrecompensas debutó en el episodio 17 de la temporada 2 de The Clone Wars. En el episodio, titulado Bounty Hunters, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka Tano se estrellaban en el planeta Felucia. Allí, terminan uniéndose a un grupo de cazarrecompensas para ayudar a defender a unos granjeros locales de la banda de piratas liderada por Hondo Ohnaka. Embo destacó por encima del resto de personajes con su gran agilidad y neutralizando a los bandidos con una eficacia brutal.

LA ELECCIÓN DE EMBO COMO PRINCIPAL ANTAGONISTA DE THE MANDALORIAN Y GROGU

La elección de Embo como principal villano en The Mandalorian y Grogu rompe una de las reglas de Star Wars mantenidas durante casi 50 años. Pero, a su vez, también abre la puerta a que otros personajes de la saga pertenecientes al universo televisivo puedan dar el salto a futuras producciones cinematográficas.

Es el caso de Ahsoka Tano, a quien Rosario Dawson dio vida en uno de los episodios de la segunda temporada de The Mandalorian antes de protagonizar su propia serie en Disney+ en 2023, papel que retomará en la segunda entrega. Lo mismo sucede con el almirante Thrawn, que nació en las páginas de la novela de Star Wars: Heredero del Imperio de Timothy Zahn en 1991 y acabó convirtiéndose en uno de los personajes no cinematográficos más célebres jamás creados.

Posteriormente, Thrawn pasó a formar parte oficial del canon de Star Wars a través de la serie de animación Rebels, donde contó con la voz de Lars Mikkelsen, quien más tarde acabaría interpretándolo también en la serie Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson. Este precedente refuerza la idea de que la decisión de convertir a Embo en el principal villano de The Mandalorian y Grogu supone un cambio positivo, al abrir la posibilidad de que este y otros personajes terminen dando, tarde o temprano, el salto al cine.