Mando y Baby Yoda protegen el legado de la Rebelión en el tráiler final de Star Wars: The Mandalorian y Grogu - LUCASFILM

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 21 de mayo llega a los cines The Mandalorian y Grogu, que supone la continuación de la serie protagonizada por Pedro Pascal y se trata del primer estreno de Star Wars en la gran pantalla desde El ascenso de Skywalker en 2019. Después de proyectarse en la CinemaCon, el nuevo tráiler de la cinta ya está disponible para el público, que además podrá hacerse con las entradas anticipadas desde este viernes 17 de abril en cualquier punto de venta.

"Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño", comienza diciendo la voz del personaje de Sigourney Weaver en el adelanto. La primera imagen que aparece entonces muestra a Grogu meditando en medio del bosque, una estampa reproducida en el nuevo póster de la cinta.

This is the Way.



Get tickets tomorrow to experience Star Wars: The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/M1vK7rmnYS — Star Wars (@starwars) April 16, 2026

El tráiler continúa con Mando asegurando que solo da "caza a criminales de guerra imperiales" y prometiendo "eliminar a todos los malos de su baraja". "Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra", advierte el personaje de Weaver, cuya misión parece ser proteger "toda aquello por lo que la Rebelión ha luchado".

Más allá de los soldados imperiales, otros enemigos como el cazarrecompensas kyuzo Embo o los Hutt aparecen brevemente en el avance, que ve a Din Djarin tratando de proteger a toda costa a su pequeño amigo. "Los mayores protegen a los jóvenes y luego los jóvenes protegen a los mayores", declara el mandaloriano, en un perfecto resumen de la relación de los dos personajes.

REPARTO Y SINOPSIS DE THE MANDALORIAN Y GROGU

"El Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz Grogu", reza la sinopsis oficial de la película ambientada después de la tercera temporada de The Mandalorian.

Jon Favreau dirige la cinta y firma el guion junto a Dave Filoni. En cuanto al reparto, junto a los ya mencionados Pascal y Weaver, cabe destacar el fichaje de Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt.