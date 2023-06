The Flash ¿Va a ser SPOILER el Batman del nuevo universo DC?

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

La película de Flash incluye diferentes variantes de algunos de los héroes más famosos de DC. En el caso del velocista escarlata la película presenta una versión más joven del propio Ezra Miller. En lugar de Superman, quien aparece es la Supergirl de Sasha Calle. Y en el caso de Batman, el filme cuenta con las versiones de Ben Affleck y de Michael Keaton. Pero, ¿ha presentado también al Caballero Oscuro del nuevo DCU?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como parte del Capítulo 1 de la nueva y reseteada franquicia, James Gunn y Peter Safran anunciaron una nueva película de Batman titulada The Brave and The Bold. En ella el protagonista, presumiblemente, iba a ser un nuevo actor que aún no se había anunciado. Pero el final de Flash podría haberlo desvelado.

En el desenlace de la cinta, Barry soluciona todo el caos que él mismo había creado al salvar a su madre en el pasado. Tras esto, vuelve al presente, ya con ella muerta y con su padre en juicio. Durante el proceso judicial, sin embargo, las grabaciones de la tienda que los Allen presentaban como prueba de la inocencia de Henry han sufrido una pequeña alteración.

En ellas sí se puede apreciar que el padre de Barry estaba en el comercio, descartándole como sospechoso del asesinato de su mujer. A la salida de los tribunales, Barry es recibido por Bruce Wayne, que quiere felicitarle por la victoria y por recuperar a su padre. Pero este Bruce no es el de Ben Affleck.

En realidad, el Batman de este presente es nada menos que el de George Clooney, quien protagonizó la cinta de Batman y Robin en 1997. El intérprete siempre ha dicho que se arrepiente de aquella película, vapuleada por crítica y público. Pero su regreso podría ser mucho más que un cameo.

La película acaba con esa escena, sin dejar claro si Barry volverá a intentar viajar al pasado para arreglar aún más las cosas y regresar a su presente, o si se quedará en esa dimensión de manera indefinida. Y si ese es el último caso, es posible que esta realidad sea en la que se ambiente el nuevo DCU.

De hecho, en la escena post-créditos se confirma que el Aquaman de Jason Momoa también está ahí y que formará parte de la franquicia. Por tanto, siguiendo esa lógica, el Batman de George Clooney podría ser el inesperado Caballero Oscuro que protagonice The Brave and The Bold y el resto de apariciones del héroe de Gotham en el DCU.

Por el momento ni James Gunn, ni Peter Safran ni el propio Clooney han confirmado ni desmentido nada. Pero el director de Flash, Andy Muschietti, acaba de ser confirmado como el cineasta encargado de The Brave and The Bold, por lo que sería coherente que esta última variante del personaje que presenta en la cinta del velocista escarlata sea la que emplee en su próximo filme y la que se asiente como principal del nuevo universo.