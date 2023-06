¿Resucitará James Gunn A Batgirl En Batman: The Brave And The Bold?

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Uno de los proyectos que despiertan más curiosidad entre los fans, ahora que James Gunn y Peter Safran son los nuevos arquitectos del Universo DC, es, sin duda, The Brave and The Bold, nueva película de Batman para la que suena Andy Muschietti, el responsable de The Flash, como director. Y con los últimos rumores situando también a Christina Hodson como guionista de la nueva aventura cinematográfica de Bruce Wayne, ahora se abre la posibilidad de que Leslie Grace vuelva a encarnar a Batgirl.

Tras estrenar el próximo 16 de junio The Flash con Ezra Miller de nuevo como Barry Allen, Muschietti es quién más papeletas tiene para seguir ahondando en el Universo DC como director de The Brave and The Bold, que aún no tiene fecha de estreno prevista. Basada en los cómics de Grant Morrison la cinta servirá para presentar a Batman y Damian Wayne, el hijo de Bruce como Robin dentro del universo cuyas bases están tejiendo cuidadosamente Gunn y Safran, nuevos motores creativos de DC Studios.

Así, los rumores sobre la incorporación de Christina Hodson, que firmó el libreto de la sorprendemente cancelada cinta de Batgirl, dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah que iba a ver la luz en HBO Max, ha dado alas a los fans para especular sobre la posible inclusión del personaje en The Brave and The Bold formando parte del nuevo Universo DC. Todavía no hay indicio alguno que confirme que esto vaya a ser así, sin embargo, como recoge CBR, llegado el caso, la presentación de Bárbara Gordon como la heroína de Gotham encajaría si se viese convertido en un personaje secundario dentro de la trama.

Si finalmente la heroína fuera presentada en la película, Grace se convertiría en la primera en asumir el manto de Batgirl en la gran pantalla desde que Alicia Silverstone la interpretase en la fallida, Batman y Robin, estrenada en 1997. Y dada la habilidad de Hodson para desarrollar personajes femeninos en películas como Aves de Presa y Bumblebee, incluir a Bárbara Gordon en The Brave and The Bold podría servir para convertirla, al igual que en los cómics, en un personaje de crucial importancia tanto para el caballero oscuro como para Damian Wayne.

Por ahora se desconocen los detalles sobre la nueva película del cruzado de la capa. Sin embargo, dado que Damian es hijo de Bruce Wayne y Thalia al Ghul, es lógico pensar que Ra's al Ghul, su abuelo, y la Liga de Asesinos estén implicados. Dada la magnitud que podría llegar a alcanzar esta amenaza, esto podría llevar a Batman a recurrir a otro héroe dentro de su círculo de confianza, como lo es Bárbara Gordon, que en tantas ocasiones le ha terminado sacando de más de un apuro, ya sea como Batgirl o monitoreando la situación como Oráculo, o incluso ejerciendo el papel de hermana mayor de Damian.