El director de The Flash responde a las críticas al CGI: "Si parece un poco raro, esa era la intención"

El director de The Flash responde a las críticas al CGI: "Si parece un poco raro, esa era la intención" - WARNER BROS

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Este viernes 16 de junio ha llegado a los cines The Flash, cinta protagonizada por Ezra Miller en el papel del superhéroe. La película ha generado división y uno de los aspectos más criticados ha sido su CGI, algo a lo que el director Andy Muschietti ha respondido.

Muchos críticos aseguraron que el CGI de The Flash parecía incompleto y de poca calidad. En una entrevista con io9, Muschietti ha explicado que esta apariencia, concretamente la de una espectacular escena inicial que se desarrolla a cámara lenta mientras The Flash realiza una increíble misión de salvamento, es fruto de una decisión consciente y no de un accidente.

"La idea, por supuesto, es que estamos viendo la perspectiva de Flash. Todo se distorsiona en cuanto a luces y texturas. Entramos en este mundo acuático que básicamente es estar en el punto de vista de Barry. Era parte del diseño, así que, si te parece un poco raro, esa era la intención", declaró.

Las críticas de The Flash fueron muy positivas durante su estreno mundial en CinemaCon. Algunos críticos ya señalaron los defectos del CGI, pero no hicieron demasiado hincapié en este detalle, ya que se proyectó una versión sin terminar. Sin embargo, desde que se proyectó la versión final de The Flash para la prensa, el CGI ha sido quizá el aspecto que menos ha gustado.

El CGI de The Flash se ha comparado con la versión de 2017 de Liga de la Justicia, que fue muy criticado en el momento del lanzamiento. La película tuvo que pasar por varios reshoots cuando Zack Snyder dejó el proyecto y fue reemplazado por Joss Whedon. A pesar de su enorme presupuesto de 300 millones de dólares, la versión final contenía muchas secuencias con un CGI de poca calidad, incluyendo el efecto que se agregó para ocultar el bigote de Henry Cavill, que estaba filmando simultáneamente Misión imposible: Fallout y, por contrato, no podía afeitarse.

Liga de la Justicia fracasó en taquilla y los futuros planes de crossover en el Universo extendido de DC fueron descartados por la negativa recepción. The Flash marcará el final del DCEU y supondrá el comienzo de una nueva era para DC de la mano de James Gunn. Sin embargo, las críticas que ha recibido son un recordatorio de los fallos que se cometieron en el pasado y que los fans esperan que Gunn solucione en el futuro.