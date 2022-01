The Batman: Un actor de Juego de tronos será Thomas Wayne

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

A pocos meses del estreno de The Batman siguen saliendo a la luz detalles sobre el filme dirigido por Matt Reeves. Una nueva filtración habría revelado el rostro del actor que encarnará a Thomas Wayne, el padre del caballero oscuro, en la película protagonizada por Robert Pattinson.

Se trata de Luke Roberts, actor conocido por su participación en la serie Juego de tronos donde dio vida a Arthur Dayne que ha publicado una imagen en Instagram preparándose para su papel como Thomas Wayne en The Batman leyendo el cómic 'Pecados del padre'. Además de en Juego de tronos, Roberts ha aparecido en otras series como Black Sails, Ransom o la aclamada Band of Brothers.

