Michael B. Jordan confronta un mal demoníaco en el potente trailer de Los pecadores

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

El 7 de marzo de 2025 llegará a los cines Los pecadores (Sinners), thriller sobrenatural que reunirá por quinta vez a Michael B. Jordan y Ryan Coogler, el director de Black Panther, su secuela Wakanda Forever y la primera película de Creed. Y para ir abriendo boca, Warner Bros. ha lanzado un aterrador tráiler que muestra al actor enfrentándose a un ancestral y terrible mal.

La cinta, cuya trama parte de un guion original de Coogler y que anteriormente se vendió como una película de vampiros (aunque en el tráiler no hay evidencia de ello), se encuentra ambientada en los años 30 y seguirá los pasos de dos hermanos gemelos que, con intención de dar un vuelco a sus desastrosas vidas, regresan a su pueblo natal en Nueva Orleans. Pero al poco de llegar descubrirán que nada es lo que parece y que malignas y arcanas fuerzas se han asentado allí.

El tráiler arranca con uno de los gemelos encarnados por Jordan en estado de shock. Sentado en un arcón azul, con la camiseta llena de sangre, el protagonista intenta calmar sus nervios liándose un cigarrillo. A su cabeza vienen unos fugaces y angustiosos flashbacks de lo que ha ocurrido: gente envuelta en llamas luchando por su vida mientras otros lanzan enfurecidas antorchas.

En ese instante, abre el arcón y de él saca dos rifles, aparentemente modificados. Se trata de un preámbulo que da paso a un momento anterior en la vida de estos dos hermanos interpretados por Jordan. "He recorrido todo el mundo. He visto a hombres morir de formas que no imaginaba posibles", dice uno de ellos, elegantemente vestido, mientras empuña un revólver y se despide de su gemelo.

"No había visto ni demonios, ni fantasmas, ni magia... hasta ahora", recuerda, aterrado y temblando, en otra inquietante secuencia donde los lugareños de su pueblo natal parecen congregarse para acabar con él. "Si sigues bailando con el diablo...", se escucha decir a una mujer a modo de advertencia, al tiempo que las imágenes van revelando que allí moran vampiros, y que tendrán que enfrentarse a ellos si quieren sobrevivir.

Dirigida y escrita por Coogler, el elenco de Los pecadores lo completan nombres de la talla de Delroy Lindo (60 segundos), Jack O'Connell (Ferrari), Hailee Steinfeld (Bumblebee), Omar Benson Miller (Ballers), Wunmi Mosaku (Loki), Jayme Lawson (The Batman), y Peter Dreimanis, entre otros. La película está producida por el propio Coogler junto a su mujer, Zinzi Coogler, y Sev Ohanian, mientras que Rebecca Cho y Ludwig Göransson ejercen como productores ejecutivos.