Robert Pattinson muere una y otra vez en el tráiler de Mickey 17, lo nuevo de Bong Joon-ho tras Parásitos

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Warner Bros ha lanzado el tráiler de Mickey 17, primera película que dirige el oscarizado Bong Joon-ho desde Parásitos. El filme, que había sido anunciado para marzo de 2024, sufrió retrasos debido a las huelgas de actores y guionistas y finalmente llegará a los cines el 31 de enero de 2025. Protagonizada por Robert Pattinson, la cinta de ciencia ficción sigue a un "prescindible", un hombre que, cada vez que muere, vuelve a la vida gracias a la clonación.

"Aun siendo mi decimoséptimo intento, odio morir", se lamenta el personaje encarnado por Pattinson en el nuevo adelanto, de casi dos minutos y medio de duración. Al ritmo de la canción de Dean Martin Ain't' That a Kick in the Head, el tráiler muestra la patética vida de Mickey, un hombre que, harto de su existencia en la Tierra, firma para un trabajo del que quizá debería haberse leído la letra pequeña y que conlleva morir repetidas veces de las maneras más dolorosas.

"Cuando mueras bioimprimiremos una nueva versión de tu cuerpo", le informan a Mickey cuando ya es demasiado tarde para cambiar de opinión. Así, el personaje de Pattinson se convierte en un "prescindible", alguien que, sometido a las más extremas misiones, explora los límites humanos.

No obstante, y como también refleja el adelanto, todo se complica cuando Mickey se encuentra con una réplica de sí mismo, lo que le pone en el punto de mira de la eliminación definitiva, ya que la existencia de "múltiples" no está permitida. Y, en esta ocasión, Mickey debe luchar por sobrevivir.

Mickey 17 está basada en el libro Mickey 7, de Edward Ashton. Junto a Pattinson, el reparto de la nueva película de Bong Joon-ho incluye a Naomi Ackie (Master of None), Steven Yeun (Nope), Toni Collette (Puñales por la espalda), Holliday Grainger (The Capture) y Mark Ruffalo (Pobres criaturas), entre otros.