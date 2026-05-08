Los Beatles antes de la leyenda: La serie sobre el origen de la banda en Alemania ya tiene protagonistas

Archivo - The Beatles en The Cavern, en pub de Liverpool en el que llegaron a tocar más de 200 veces. - RICHARD MATTHEWS - Archivo

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

La BBC ha encontrado a sus Beatles para Hamburg Days, serie de seis episodios centrada en los orígenes de la banda antes de convertirse en un fenómeno mundial. La ficción, ambientada en los clubes nocturnos de Hamburgo a principios de los años 60, reconstruirá una etapa decisiva del grupo de Liverpool, cuando aún tocaba en locales del barrio rojo de St. Pauli y su leyenda estaba lejos de escribirse.

Según informa W&B Television en un comunicado, Rhys Mannion, actor de It Is in Us All o La última sesión de Freud, dará vida a John Lennon; Ellis Murphy, cantautor de Liverpool, interpretará a Paul McCartney; Harvey Brett, actor debutante, encarnará a George Harrison; y Louis Landau, actor de Rivales, será Stu Sutcliffe, bajista de aquella primera etapa de la banda antes de abandonar el grupo.

El reparto principal lo completan el actor debutante Patrick Gilmore como Pete Best, el batería de The Beatles entre 1960 y 1962 antes de la llegada de Ringo Starr, además de Luna Jordan (Wild Republic) como Astrid Kirchherr, Casper von Bülow (¿Cuándo volverá a ser lo que nunca fue?) como Klaus Voormann y Laura Tonke (La isla de Amrum) como Nielsa Kirchherr.

Hamburg Days, producida por W&B Television y Turbine Studios, ya ha comenzado su rodaje en Hamburgo, Múnich y Liverpool y está inspirada en la autobiografía de Klaus Voormann, el artista y músico alemán estrechamente vinculado a The Beatles que diseñó la portada del álbum Revolver. La producción sitúa su acción en los locales de St. Pauli, donde los jóvenes músicos británicos entran en contacto con Voormann y Astrid Kirchherr, dos figuras fundamentales en la construcción de la imagen que acompañará posteriormente al grupo.

Al frente del proyecto figura Christian Schwochow, responsable de episodios de The Crown, que ejerce como showrunner y dirige la serie junto a Laura Lackmann, directora de Luden y Call My Agent - Berlin. Jamie Carragher, guionista de Succession, firma los libretos de una serie desarrollada por Benjamin Benedict, productor de Hijos del Tercer Reich y Charité. La BBC prevé estrenar Hamburg Days en 2027.

"Somos David frente a su Goliat, pero intentamos contar una historia muy distinta, la nuestra trata de antes de que fueran famosos", señala el productor Andrew Eaton sobre la comparación con las cuatro películas de Los Beatles que prepara Sam Mendes con Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan como protagonistas. "Ellos tienen acceso a todas las canciones de The Beatles mientras que nosotros debemos usar canciones que no son de The Beatles", añade Eaton, que subraya que "ojalá ambos proyectos se complementen".

Eaton también ha explicado que "nos interesaba contar la historia como si fuera la de una banda de la que nadie había oído hablar y que intentaba desesperadamente triunfar cuando, literalmente, eran solo unos críos". "Sus días en Hamburgo apenas se han celebrado", señala el productor, que ha revelado que la serie recurrirá a versiones de canciones que el grupo interpretaba en aquella época. Para ello, la producción ha grabado 21 temas con The Savage Young Beatles, una banda actual de Liverpool que "son como una versión punk de The Beatles que toca todo el material de Hamburgo".

LOS CUATRO BIOPICS DE LOS BEATLES QUE DIRIGE SAM MENDES

El anuncio del reparto de Hamburg Days llega a la par que Sam Mendes (American Beauty, Skyfall) rueda en Reino Unido The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, un ambicioso proyecto compuesto por cuatro largometrajes, cada uno narrado desde el punto de vista de un integrante distinto de la banda. Las cuatro películas llegarán a los cines en abril de 2028 y suponen la primera ocasión en la que Apple Corps Ltd. y Los Beatles han autorizado el uso completo de su vida y música para una ficción.

Mendes dirigirá las cuatro entregas, mientras que Harris Dickinson interpretará a John Lennon, Paul Mescal será Paul McCartney, Joseph Quinn encarnará a George Harrison y Barry Keoghan dará vida a Ringo Starr. También forman parte del elenco Saoirse Ronan como Linda McCartney, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, Anna Sawai como Yoko Ono y Aimee Lou Wood como Pattie Boyd.