La teoría de Star Wars que adelanta cuál será el próximo gran plan del Imperio

MADRID, 31 Dic. (CulturaOcio) -

La película de The Mandalorian y Grogu desembarcará en cines el 22 de mayo de 2026. El tráiler más reciente del filme confirmó que Din Djarin se enfrentará a las temibles fuerzas imperiales. Ahora, una teoría apunta a que Lucasfilm ha dejado pistas sobre cuál será el próximo gran plan del Imperio Galáctico.

Según recoge ScreenRant, Lucasfilm estuvo presente en la pasada New York Comic-Con para presentar un avance de sus próximos libros, entre ellos, The Mandalorian Visual Guide. En uno de los pasajes de esta enciclopedia que incluye información sobre la película se muestra una imagen del planeta Adelphi. En él se indica que Adelphi es un planeta del Borde Exterior dentro del sector Kibilini y próximo a las principales rutas hiperespaciales como el Corredor Corelliano, que junto a la Ruta Comercial Perlemiana delimitan la región conocida como El Corte.

Pero Adelphi albergaba también un puesto de avanzada de la Nueva República. Aunque habitualmente las guías visuales de Star Wars tienden a limitar la información detallada acerca de los planetas, en The Mandalorian Visual Guide se revelan otras cuatro instalaciones clave de Adelphi. Estas son: un atolón de pruebas de armamento, un depósito secundario de combustible, una red de comunicaciones de larga distancia y un conjunto de electrotelescopios de gran alcance. Es completamente lógico, por tanto, suponer que tendrán su aparición en The Mandalorian y Grogu.

El tráiler ya mostraba varias secuencias aparentemente ambientadas en Adelphi, y al inicio Mando aterrizaba su Razor Crest en lo que claramente es la superficie del planeta, con un puesto de avanzada fácilmente reconocible por sus características distintivas. Esto parece confirmarse en la secuencia donde Zeb, uno de los Rangers de la Nueva República destinados en el planeta, aparece combatiendo a las fuerzas imperiales.

Todo apunta así a que los Rangers de la Nueva República han estado causando daños al Imperio Galáctico. Incluso Mando hace saltar por los aires un vehículo imperial acorazado AT-AT en una escena.

Hasta ahora, el Imperio había sido muy cuidadoso y actuaba principalmente a través de intermediarios, como el grupo de piratas que invadió Nevarro en la temporada 3 de The Mandalorian. Sin embargo, ahora parece que las fuerzas imperiales están adoptando una postura más directa, intentando neutralizar un puesto de avanzada de la Nueva República, posiblemente la matriz de comunicaciones que aparece en el tráiler, donde Din Djarin podría estar intentando enviar un mensaje para pedir ayuda.

Las fuerzas del Imperio en el Borde Exterior estaban dirigidas por el Consejo Imperial de la Sombra, un grupo de líderes que trabajaba para mantener sus movimientos ocultos a la Nueva República. Pero esto cambió al final de la temporada 1 de Ahsoka, con el regreso del temido Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen).

El regreso del villano en la serie protagonizada por Rosario Dawson, que encarna a la Jedi titular, no pasó desapercibido y fue Ezra Bridger (Eman Esfandi) quien lo puso en conocimiento de la Nueva República tras conseguir escapar de su nave insignia. Es bastante probable que los espías imperiales informasen del mismo modo al Consejo de la Sombra.

Esta información habría infundido un mayor arrojo al Imperio para actuar ahora con más audacia y agresividad. Por tanto, si la teoría es correcta, la guerra en la sombra entre los restos de las fuerzas imperiales y la Nueva República se intensificará, y Mando se verá envuelto en el ojo del huracán, con un Imperio más peligroso que nunca en The Mandalorian y Grogu.