Mark Hamill critica de nuevo la muerte de Luke Skywalker en Star Wars: Los últimos Jedi

MADRID, 24 Dic. (CulturaOcio) -

Mark Hamill interpretó por última vez a Luke Skywalker en el Episodio VIII: Los últimos Jedi. El actor ha criticado nuevamente la muerte de su personaje en la cinta de Rian Johnson, estrenada en 2017.

"Me hace gracia que la gente pase por alto la ironía de que [Luke] muriera por una sobredosis de la Fuerza", afirmó Hamill durante su paso por CBS Mornings. "Es decir, ¿quién sabía siquiera que eso podía pasar?", añadió el intérprete.

"¿No crees que, si existiera, aunque fuera la más mínima posibilidad de que usar la Fuerza pudiera ser letal, Obi-Wan habría dicho: 'Usa la Fuerza con moderación, Luke', o Yoda habría advertido: 'No abuses de la Fuerza'?", continuó cuestionando unas consecuencias al utilizar la Fuerza, que hasta Los últimos Jedi no se habían visto en la saga de Star Wars.

"¡Nadie me advirtió! Pero, obviamente, decidieron cerrar su historia y murió", sentenció Hamill sobre la muerte de Luke en Los últimos Jedi. Pese a ello, el actor considera que fue un buen final para el personaje, aunque también remarcó que no cree que vuelva en modo alguno a la franquicia galáctica.

Llegados a este punto cabe recordar, por un lado, que Luke se sacrifica en Los últimos Jedi para salvar a los pocos supervivientes de la Resistencia, creando una proyección de sí mismo a través de la Fuerza para distraer a Kylo Ren y a la Primera Orden y permitir que los demás escapen. Ese enorme esfuerzo termina costándole la vida a Skywalker, ya que sobrepasó sus propios límites en el uso de la Fuerza.

Por otro, aunque Hamill moría en Los últimos Jedi, tuvo un cameo en el Episodio IX: El ascenso de Skywalker, donde Luke aparecía como un espectro de la Fuerza. El intérprete desveló no hace mucho que la razón de su regreso al universo Star Wars con el Episodio VII: El despertar de la Fuerza, dirigida por J. J. Abrams y estrenada en 2015, se debió a que Harrison Ford y Carrie Fisher habían aceptado retomar en ella sus respectivos papeles de Han Solo y Leia Organa.

"Cuando vi en la prensa que había aceptado, sentí como si me hubieran reclutado, porque si era el único que decía que no, sería el hombre más odiado del mundo nerd", aseguró Hamill a The Hollywood Reporter. Para muchos fans de Star Wars, recuperar a Luke era todavía más fundamental que traer de vuelta a Han y Leia, y su muerte fuera de la pantalla habría supuesto una verdadera decepción.

La nueva trilogía continuó profundizando en el legado Skywalker, al tiempo que avanzaba hacia nuevas tramas, introduciendo a personajes como Rey (Daisy Ridley) o Ben Solo (Adam Driver), el hijo de Han y Leia, que terminó siendo seducido por el lado oscuro de la Fuerza y al servicio del Líder Snoke, antes de redimirse en El ascenso de Skywalker, ayudando a Rey a acabar de una vez por todas con el Emperador Palpatine.

Dicho esto, Ridley volverá a interpretar a la protegida de Skywalker en Star Wars: Nueva Orden Jedi, filme que, dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy y aún sin fecha de estreno, estará ambientado quince años después de los eventos de El ascenso de Skywalker. Además, el 22 de mayo de 2026 aterrizará en los cines The Mandalorian y Grogu, trayendo de nuevo Star Wars a la gran pantalla siete años después del Episodio IX.