Malas noticias para la película de Taylor Swift: The Eras Tour

The Eras Tour, la exitosa gira mundial de Taylor Swift que llegará a Madrid el próximo 30 de mayo, también tendrá su versión cinematográfica. Sin embargo, los últimos reportes señalan que la película podría estar en problemas a pesar de haber batido récords en la preventa de entradas, superando incluso a varios proyectos de Marvel.

Taylor Swift: The Eras Tour tiene previsto estrenarse en los cines de Estados Unidos y otros territorios de Norteamérica el próximo 13 de octubre. La cinta ha recaudado ya 65 millones de dólares y se espera que alcance los 100 millones con su primer fin de semana. Sin embargo, las encuestas realizadas por The Quorum no invitan al optimismo.

De acuerdo a los sondeos realizados por dicho medio, la mitad de los encuestados ni han ido a un concierto de Taylor Swift ni tienen intención de hacerlo en el futuro. Y en cuanto a la posibilidad de ver el espectáculo de la aclamada cantante en la gran pantalla, el porcentaje de interés baja hasta tan solo un 39%.

La fuente sugiere así que el público ajeno al fenómeno fan de Swift no va a ir a ver The Eras Tour al cine, lo que limita en gran medida los espectadores que puede arrastrar a las salas. Si la película solo consigue atraer a los seguidores de la artista, sus números podrían no alcanzar las proyecciones estimadas más allá de su buen estreno.

En cualquier caso, Taylor Swift: The Eras Tour es un proyecto muy diferente al que suele estrenarse en el cine. Por tanto, se desconoce exactamente cómo se comportará el público en el momento en el que finalmente se proyecte. En el pasado se han estrenado otros conciertos de grandes cantantes o músicos, pero la situación y el hábito de los espectadores ha cambiado enormemente desde la pandemia.

La película está dirigida por el cineasta Sam Wrench, quien ya ha realizado otros documentales de artistas como Billie Eilish, Lizzo o Jennifer Lopez. El rodaje tuvo lugar principalmente en los últimos conciertos que Swift dio en Los Angeles antes de parar la gira en otoño. Taylor Swift: The Eras Tour se estrenará el 13 de octubre en cines en Estados Unidos, Canadá y México.