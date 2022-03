Sylvester Stallone revela quién ganaría una pelea entre Rambo y Rocky

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

John Rambo y Rocky Balboa son dos de los icónicos personajes que convirtieron a Sylvester Stallone en un emblema del cine de acción de los 80 y 90. Precisamente, una de las eternas polémicas que surgen constantemente entre los fans es cuál de ellos ganaría en un combate y, ante tal cuestión, el actor aclara al fin quién saldría airoso de tan épica contienda.

Y es que, Stallone compartió un cartel realizado por un fan en el que se anunciaba la ansiada refriega entre los legendarios personajes interpretados por el actor. Lo que llevó al intérprete a dar su opinión al respecto. "Hasta yo pagaría por ver esto", afirmó el protagonista de ambas franquicias.

Eso sí, puesto que el intérprete es quien ha llevado a la gran pantalla a ambos personajes, antes de pronunciarse sobre quién ganaría, quiso resaltar las fortalezas, estrategias y cualidades de cada uno de los contrincantes. Por lo que dejó claro que ganase quien ganase, "ninguno de los dos volvería a ser el mismo".

"Si estos dos hombres se encontrasen en la calle, enfrentándose sin reglas, no sé cómo sería el resultado... Si ambos luchadores permanecen en pie, prevalecería Rocky. Sus golpes al cuerpo y su gancho de derecha acabarían tumbando a Rambo", confesó Stallone.

"Pero si el combate se va al suelo, Rambo ganaría en una sangrienta y brutal pelea hasta el final", matiza el actor que continuó con su reflexión: "Como no estarán bajo la lluvia y sería fuera, en lo que es básicamente una pelea callejera, Rocky sería quien diese los cinco o seis primeros golpes. Si eso no deja fuera de combate a Rambo, que no creo que lo haga, a menos que lo enganchen de lleno, las habilidades de Rambo se pondrían por completo de manifiesto.

Esto se debe según él mismo explicó a qué de proseguir el combate y terminar luchando en el suelo, Rambo se impondría en una pelea sangrienta y brutal, alzándose con la victoria. "El resultado final es que ninguno de los dos volverá a ser el mismo", concluyó.

Rocky, dirigida por John G. Alvidsen le valió en 1976 a Stallone varias nominaciones a los Oscar de entre las cuales, ganó tres de las codiciadas estatuillas. Incluyendo, mejor película, montaje y director. El actor ha llegado a protagonizar seis entregas de la saga y ha repetido su papel en dos ocasiones más con Creed, el spin-off de la franquicia centrado en el hijo de su amigo y rival en el ring, Apollo Creed.

Por otra parte, el intérprete encarnó a John Rambo por primera vez en la película de 1982, Acorralado. Dirigida por Ted Kotchieff, el filme era una adaptación de First Blood, la novela escrita por el canadiense David Morrell publicada en 1972. Desde entonces, el actor ha interpretado al personaje hasta en cuatro ocasiones más, siendo la última en 2019 con Rambo: Last Blood, de la que además, fue coguionista.